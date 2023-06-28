https://ria.ru/20230628/napadenie-1880805201.html

СМИ: в результате нападения в центре Буркина-Фасо погибли более 30 военных

СМИ: в результате нападения в центре Буркина-Фасо погибли более 30 военных - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: в результате нападения в центре Буркина-Фасо погибли более 30 военных

По меньшей мере 31 солдат армии Буркина-Фасо и трое бойцов вспомогательного военизированного формирования Добровольцы защиты Родины (VDP) погибли в результате... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:39

2023-06-28T00:39

2023-06-28T02:20

в мире

сахель

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере 31 солдат армии Буркина-Фасо и трое бойцов вспомогательного военизированного формирования Добровольцы защиты Родины (VDP) погибли в результате нападения боевиков в центре страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."Террористические группы атаковали деревню Ноака в северо-центральном регионе, в основном нацелившись на VDP... К сожалению, мы зафиксировали несколько десятков погибших, солдат и добровольцев", - приводит агентство слова источника.В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230417/indoneziya-1865718833.html

сахель

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в мире, сахель