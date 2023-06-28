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Минфин сообщил о почти максимальной налоговой нагрузке в ресурсных секторах - РИА Новости, 28.06.2023
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06:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/nagruzka-1880816146.html
Минфин сообщил о почти максимальной налоговой нагрузке в ресурсных секторах
Минфин сообщил о почти максимальной налоговой нагрузке в ресурсных секторах - РИА Новости, 28.06.2023
Минфин сообщил о почти максимальной налоговой нагрузке в ресурсных секторах
Налоговая нагрузка в ресурсных секторах России, в том числе в нефтегазовой отрасли, близка к максимуму, резкие шаги по ее росту несут риски для инвестиций и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:06
2023-06-28T06:06
россия
экономика
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Налоговая нагрузка в ресурсных секторах России, в том числе в нефтегазовой отрасли, близка к максимуму, резкие шаги по ее росту несут риски для инвестиций и будущей добычи, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. "В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки. Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций. К этому вопросу нужно подходить очень сбалансированно", - сказал Сазанов, добавив, что неких фундаментальных изменений налогообложения для нефтяников пока не предвидится. Потолок налоговой нагрузки у каждой компании свой, отметил Сазанов, потому что он упирается в операционный денежный поток. "Но по отдельным компаниям, у которых высокая себестоимость добычи, не лучшие каналы сбыта с точки зрения логистики, мы уже сейчас видим: если дальше увеличивать налоговую нагрузку, это приведет к сокращению инвестиционной активности. Неиспользованный потенциал в целом в отрасли еще остался, но если принимать какие-то серьезные радикальные шаги, то уже есть риск для будущей добычи", - добавил замминистра.
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россия, экономика, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин сообщил о почти максимальной налоговой нагрузке в ресурсных секторах

Замминистра финансов Сазанов: налоговая нагрузка в ресурсных секторах близка к максимуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Налоговая нагрузка в ресурсных секторах России, в том числе в нефтегазовой отрасли, близка к максимуму, резкие шаги по ее росту несут риски для инвестиций и будущей добычи, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
«
"В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки. Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций. К этому вопросу нужно подходить очень сбалансированно", - сказал Сазанов, добавив, что неких фундаментальных изменений налогообложения для нефтяников пока не предвидится.
Потолок налоговой нагрузки у каждой компании свой, отметил Сазанов, потому что он упирается в операционный денежный поток.
"Но по отдельным компаниям, у которых высокая себестоимость добычи, не лучшие каналы сбыта с точки зрения логистики, мы уже сейчас видим: если дальше увеличивать налоговую нагрузку, это приведет к сокращению инвестиционной активности. Неиспользованный потенциал в целом в отрасли еще остался, но если принимать какие-то серьезные радикальные шаги, то уже есть риск для будущей добычи", - добавил замминистра.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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РоссияЭкономикаАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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