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Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России - РИА Новости, 28.06.2023
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19:24 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/myatezh-1880978503.html
Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России
Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России - РИА Новости, 28.06.2023
Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России
Президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня, сообщила заместитель пресс-секретаря... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:24
2023-06-28T19:24
в мире
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
александр лукашенко
сша
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Ранее сам Байден в первом официальном заявлении о попытке мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности "ежечасно докладывать" ему о ситуации в России в свете событий вокруг группы "Вагнер", а также подготовиться к "различным сценариям" в этой связи. "Ему регулярно докладывали, даже ежечасно на выходных. И эти брифинги продолжились. Его регулярно информирует его команда по национальной безопасности о том, что мы видим", - сказала Далтон на брифинге. На просьбы прокомментировать различные публикации в местной прессе о деталях произошедшего в России на выходных Далтон ответила отказом "заниматься публичными спекуляциями". "Я просто не буду спекулировать по этому поводу отсюда. Это внутреннее дело России. Мы внимательно следим за ситуацией, но в центре внимания остается Украина и обеспечение их всем необходимым", - сказала она. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html
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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, александр лукашенко, сша, белоруссия
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Джо Байден, Александр Лукашенко, США, Белоруссия
Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России

Белый дом: Байден продолжает получать регулярные доклады о ситуации в России после мятежа

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Ранее сам Байден в первом официальном заявлении о попытке мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности "ежечасно докладывать" ему о ситуации в России в свете событий вокруг группы "Вагнер", а также подготовиться к "различным сценариям" в этой связи.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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"Ему регулярно докладывали, даже ежечасно на выходных. И эти брифинги продолжились. Его регулярно информирует его команда по национальной безопасности о том, что мы видим", - сказала Далтон на брифинге.
На просьбы прокомментировать различные публикации в местной прессе о деталях произошедшего в России на выходных Далтон ответила отказом "заниматься публичными спекуляциями". "Я просто не буду спекулировать по этому поводу отсюда. Это внутреннее дело России. Мы внимательно следим за ситуацией, но в центре внимания остается Украина и обеспечение их всем необходимым", - сказала она.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК
26 июня, 20:24
 
В миреРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденАлександр ЛукашенкоСШАБелоруссия
 
 
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