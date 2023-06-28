https://ria.ru/20230628/myatezh-1880978503.html

Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России

Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России - РИА Новости, 28.06.2023

Белый дом: Байден продолжает получать доклады о ситуации в России

Президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня, сообщила заместитель пресс-секретаря... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:24

2023-06-28T19:24

2023-06-28T19:24

в мире

россия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

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белоруссия

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Ранее сам Байден в первом официальном заявлении о попытке мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности "ежечасно докладывать" ему о ситуации в России в свете событий вокруг группы "Вагнер", а также подготовиться к "различным сценариям" в этой связи. "Ему регулярно докладывали, даже ежечасно на выходных. И эти брифинги продолжились. Его регулярно информирует его команда по национальной безопасности о том, что мы видим", - сказала Далтон на брифинге. На просьбы прокомментировать различные публикации в местной прессе о деталях произошедшего в России на выходных Далтон ответила отказом "заниматься публичными спекуляциями". "Я просто не буду спекулировать по этому поводу отсюда. Это внутреннее дело России. Мы внимательно следим за ситуацией, но в центре внимания остается Украина и обеспечение их всем необходимым", - сказала она. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html

https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html

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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, александр лукашенко, сша, белоруссия