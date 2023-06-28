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Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий

Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий

Есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для диверсий и провокаций в России, заявил в среду министр... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:47

2023-06-28T16:47

2023-06-28T16:47

в мире

россия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей лавров

александр лукашенко

сша

киев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для диверсий и провокаций в России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Есть основания верить сведениям о том, что, как только всё началось (может и накануне), госдепартамент в срочном порядке дал указание всем загранпредставительствам никоим образом не комментировать ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать её к действиям США. По нашим данным (которым я склонен верить) одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которого был опубликован на официальном сайте МИД России. "Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду", - добавил он. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943004.html

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880924292.html

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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей лавров, александр лукашенко, сша, киев