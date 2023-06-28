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Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий - РИА Новости, 28.06.2023
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16:47 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/myatezh-1880943718.html
Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий
Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий
Есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для диверсий и провокаций в России, заявил в среду министр... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:47
в мире
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей лавров
александр лукашенко
сша
киев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для диверсий и провокаций в России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Есть основания верить сведениям о том, что, как только всё началось (может и накануне), госдепартамент в срочном порядке дал указание всем загранпредставительствам никоим образом не комментировать ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать её к действиям США. По нашим данным (которым я склонен верить) одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которого был опубликован на официальном сайте МИД России. "Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду", - добавил он. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943004.html
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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей лавров, александр лукашенко, сша, киев
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Лавров, Александр Лукашенко, США, Киев
Лавров допустил, что США приказали Киеву не использовать мятеж для диверсий

Сергей Лавров допустил, что США дали Киеву указания не использовать мятеж для диверсий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Есть основания верить сведениям, что США дали Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для диверсий и провокаций в России, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть основания верить сведениям о том, что, как только всё началось (может и накануне), госдепартамент в срочном порядке дал указание всем загранпредставительствам никоим образом не комментировать ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать её к действиям США. По нашим данным (которым я склонен верить) одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которого был опубликован на официальном сайте МИД России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Лавров рассказал о встрече по Украине в Копенгагене
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«
"Не могу гарантировать на 100%, но это надежные сведения, похожие на правду", - добавил он.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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В миреРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ЛавровАлександр ЛукашенкоСШАКиев
 
 
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