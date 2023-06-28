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Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в модернизации экономики России - РИА Новости, 28.06.2023
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13:02 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/modernizatsiya-1880877929.html
Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в модернизации экономики России
Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в модернизации экономики России - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в модернизации экономики России
Белоруссия готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к Х форуму РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:02
2023-06-28T13:02
экономика
россия
белоруссия
александр лукашенко
в мире
союзное государство
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к Х форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе. "Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств. У нас много интересных и востребованных регионами России предложений в области сельского хозяйства, строительства, машиностроения, деревообработки, поставок оборудования, формирования компонентной базы, пищевой, легкой промышленности, освоения космоса, фармацевтики", - сказал белорусский лидер. Лукашенко напомнил, что между Белоруссией и 73 регионами РФ действует 81 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
https://ria.ru/20230628/davlenie-1880875698.html
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экономика, россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире, союзное государство
Экономика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Союзное государство
Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в модернизации экономики России

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в модернизации российской экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к Х форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе.
"Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств. У нас много интересных и востребованных регионами России предложений в области сельского хозяйства, строительства, машиностроения, деревообработки, поставок оборудования, формирования компонентной базы, пищевой, легкой промышленности, освоения космоса, фармацевтики", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что между Белоруссией и 73 регионами РФ действует 81 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреСоюзное государство
 
 
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