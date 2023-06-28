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Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ - РИА Новости, 28.06.2023
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Союзное государство
 
17:18 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/mezhregionkontakty-1880949941.html
Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ
Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ - РИА Новости, 28.06.2023
Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ
Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев оценил вклад Республики Башкортостан в укрепление межгосударственных отношений двух стран. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:18
2023-06-28T17:18
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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УФА, 28 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев оценил вклад Республики Башкортостан в укрепление межгосударственных отношений двух стран.По его словам, X форум регионов России и Беларуси, который проходит в столице Башкортостана – Уфе, подтвердил масштаб и значимость межрегионального сотрудничества в союзных форматах. Он поздравил хозяев площадки с прекрасной организацией форума и поблагодарил за нее."Сегодня Башкортостан показал свой национальный уклад, уважение к народностям, которые проживают на территории республики, и продемонстрировал особую культуру проведения форума. Это удивительный результат, планка, на которую должны равняться все остальные субъекты", - сказал Мезенцев.Особо отметил он вклад республики в развитие деловых и торговых российско-белорусских контактов."Я говорю о характеристиках, которые подтверждают рост внешнего торгового оборота. В частности, растет объем закупок белорусской машиностроительной продукции, объем экспорта башкирских товаров в регионы Беларуси. Это очень важный результат, доказательный. Он демонстрирует безусловный прогресс", - отметил госсекретарь.Говоря о значении прямых межрегиональных контактов для укрепления Союзного государства, Мезенцев подчеркнул, что "это результат многолетней работы миллионов людей в командах национальных лидеров – в российской и белорусской, а также в единой команде Союзного государства".
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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УФА, 28 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев оценил вклад Республики Башкортостан в укрепление межгосударственных отношений двух стран.
По его словам, X форум регионов России и Беларуси, который проходит в столице Башкортостана – Уфе, подтвердил масштаб и значимость межрегионального сотрудничества в союзных форматах. Он поздравил хозяев площадки с прекрасной организацией форума и поблагодарил за нее.
"Сегодня Башкортостан показал свой национальный уклад, уважение к народностям, которые проживают на территории республики, и продемонстрировал особую культуру проведения форума. Это удивительный результат, планка, на которую должны равняться все остальные субъекты", - сказал Мезенцев.
Особо отметил он вклад республики в развитие деловых и торговых российско-белорусских контактов.
"Я говорю о характеристиках, которые подтверждают рост внешнего торгового оборота. В частности, растет объем закупок белорусской машиностроительной продукции, объем экспорта башкирских товаров в регионы Беларуси. Это очень важный результат, доказательный. Он демонстрирует безусловный прогресс", - отметил госсекретарь.
Говоря о значении прямых межрегиональных контактов для укрепления Союзного государства, Мезенцев подчеркнул, что "это результат многолетней работы миллионов людей в командах национальных лидеров – в российской и белорусской, а также в единой команде Союзного государства".
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ
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Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий Мезенцев
 
 
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