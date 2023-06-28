https://ria.ru/20230628/mezhregionkontakty-1880949941.html

Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ

Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ - РИА Новости, 28.06.2023

Мезенцев оценил значение межрегиональных контактов для укрепления СГ

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев оценил вклад Республики Башкортостан в укрепление межгосударственных отношений двух стран. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:18

2023-06-28T17:18

2023-06-28T17:18

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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УФА, 28 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев оценил вклад Республики Башкортостан в укрепление межгосударственных отношений двух стран.По его словам, X форум регионов России и Беларуси, который проходит в столице Башкортостана – Уфе, подтвердил масштаб и значимость межрегионального сотрудничества в союзных форматах. Он поздравил хозяев площадки с прекрасной организацией форума и поблагодарил за нее."Сегодня Башкортостан показал свой национальный уклад, уважение к народностям, которые проживают на территории республики, и продемонстрировал особую культуру проведения форума. Это удивительный результат, планка, на которую должны равняться все остальные субъекты", - сказал Мезенцев.Особо отметил он вклад республики в развитие деловых и торговых российско-белорусских контактов."Я говорю о характеристиках, которые подтверждают рост внешнего торгового оборота. В частности, растет объем закупок белорусской машиностроительной продукции, объем экспорта башкирских товаров в регионы Беларуси. Это очень важный результат, доказательный. Он демонстрирует безусловный прогресс", - отметил госсекретарь.Говоря о значении прямых межрегиональных контактов для укрепления Союзного государства, Мезенцев подчеркнул, что "это результат многолетней работы миллионов людей в командах национальных лидеров – в российской и белорусской, а также в единой команде Союзного государства".

https://ria.ru/20230628/forum-1880945361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев