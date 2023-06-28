В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко
В Белоруссии ограничили доступ к ряду украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации, призывающей к противодействию госвласти, а также за дискредитацию белорусского президента, сообщается в среду в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.
"По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-ресурсам glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua, tribun.com.ua, spektr.press, - говорится в сообщении.
Отмечается, что "на указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией относительно ЧВК "Вагнер". "При этом на glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua также сообщались недостоверные сведения, дискредитирующие президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Лукашенко во вторник заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел".