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В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023
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17:54 28.06.2023 (обновлено: 17:55 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880957232.html
В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко
В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023
В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко
В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:54
2023-06-28T17:55
в мире
россия
белоруссия
витебская область
евгений пригожин
александр лукашенко
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации, призывающей к противодействию госвласти, а также за дискредитацию белорусского президента, сообщается в среду в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры. "По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-ресурсам glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua, tribun.com.ua, spektr.press, - говорится в сообщении. Отмечается, что "на указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией относительно ЧВК "Вагнер". "При этом на glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua также сообщались недостоверные сведения, дискредитирующие президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко во вторник заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел".
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880951827.html
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россия
белоруссия
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в мире, россия, белоруссия, витебская область, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Белоруссия, Витебская область, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко

В Белоруссии ограничили доступ к ряду украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации, призывающей к противодействию госвласти, а также за дискредитацию белорусского президента, сообщается в среду в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.
"По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-ресурсам glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua, tribun.com.ua, spektr.press, - говорится в сообщении.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Вчера, 17:26
Отмечается, что "на указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией относительно ЧВК "Вагнер". "При этом на glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua также сообщались недостоверные сведения, дискредитирующие президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Лукашенко во вторник заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"
27 июня, 17:36
 
В миреРоссияБелоруссияВитебская областьЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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