https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880957232.html

В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко

В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2023

В Белоруссии заблокировали ряд украинских сайтов за дискредитацию Лукашенко

В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:54

2023-06-28T17:54

2023-06-28T17:55

в мире

россия

белоруссия

витебская область

евгений пригожин

александр лукашенко

владимир путин

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. В Белоруссии принято решение об ограничении доступа к ряду украинских информационных сайтов за публикацию на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" информации, призывающей к противодействию госвласти, а также за дискредитацию белорусского президента, сообщается в среду в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры. "По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-ресурсам glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua, tribun.com.ua, spektr.press, - говорится в сообщении. Отмечается, что "на указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией относительно ЧВК "Вагнер". "При этом на glavred.info, hromadske.ua, news.online.ua также сообщались недостоверные сведения, дискредитирующие президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко во вторник заявил, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел".

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880951827.html

https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html

россия

белоруссия

витебская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, витебская область, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)