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Москвичей предупредили о ливне и граде - РИА Новости, 28.06.2023
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12:51 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/livni-1880876246.html
Москвичей предупредили о ливне и граде
Москвичей предупредили о ливне и граде - РИА Новости, 28.06.2023
Москвичей предупредили о ливне и граде
Ливни с грозами и градом, порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера среды до вечера четверга, предупреждает главное управление... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:51
2023-06-28T12:51
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера среды до вечера четверга, предупреждает главное управление МЧС по столице. "В период с 19.00 28 июня до 02.00 29 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - говорится в сообщении главка. Спасатели отмечают, что с 09.00 до 21.00 29 июня в столице прогнозируются ливни, в отдельных районах грозы с градом, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, а при движении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. При движении на транспорте рекомендуют увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.
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погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о ливне и граде

В Москве выпустили экстренное предупреждение о ливне, граде и порывистом ветре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера среды до вечера четверга, предупреждает главное управление МЧС по столице.
"В период с 19.00 28 июня до 02.00 29 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - говорится в сообщении главка.
Спасатели отмечают, что с 09.00 до 21.00 29 июня в столице прогнозируются ливни, в отдельных районах грозы с градом, а также порывы ветра до 17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, а при движении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. При движении на транспорте рекомендуют увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.
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