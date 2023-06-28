https://ria.ru/20230628/livni-1880876246.html

Москвичей предупредили о ливне и граде

Москвичей предупредили о ливне и граде - РИА Новости, 28.06.2023

Москвичей предупредили о ливне и граде

Ливни с грозами и градом, порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера среды до вечера четверга, предупреждает главное управление... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:51

2023-06-28T12:51

2023-06-28T12:51

погода

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера среды до вечера четверга, предупреждает главное управление МЧС по столице. "В период с 19.00 28 июня до 02.00 29 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - говорится в сообщении главка. Спасатели отмечают, что с 09.00 до 21.00 29 июня в столице прогнозируются ливни, в отдельных районах грозы с градом, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, а при движении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. При движении на транспорте рекомендуют увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)