https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html

Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине

Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине

Публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:50

2023-06-28T16:50

2023-06-28T17:12

украина

владимир путин

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России."Сопоставьте все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным - это просто недостойно уважения. Если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта", - сказал Лавров.Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили.Ранее в июне Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, эммануэль макрон