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Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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16:50 28.06.2023 (обновлено: 17:12 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880944346.html
Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине
Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине
Публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:50
2023-06-28T17:12
украина
владимир путин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.&quot;Сопоставьте все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным - это просто недостойно уважения. Если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта&quot;, - сказал Лавров.Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили.Ранее в июне Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html
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украина, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, эммануэль макрон
Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Лавров оценил заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине

Лавров: заявления западных лидеров о контактах с Путиным по Украине недостойны уважения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Публичные заявления западных лидеров о контактах с российским президентом Владимиром Путиным просто недостойны уважения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.
«

"Сопоставьте все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным - это просто недостойно уважения. Если ты заинтересован в разговоре - никогда президент России не будет отказываться от такого контакта", - сказал Лавров.

Лавров напомнил, что многие лидеры западного мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли, что они планируют позвонить Путину, но после не звонили.
Ранее в июне Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Вчера, 16:47
 
УкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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