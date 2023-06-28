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Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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16:47 28.06.2023 (обновлено: 16:55 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:55
украина
сергей лавров
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею ввиду Запад", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России, отвечая на вопрос, поступают ли предложения от Запада по урегулированию на Украине.Глава российской дипломатии добавил, что европейские лидеры, которые публично заявляют о своих планах позвонить президенту России Владимиру Путину, хотят "покрасоваться перед своими избирателями", показать, "какой ты принципиальный и (как - ред.) будешь всех учить жизни".
https://ria.ru/20230628/uregulirovanie-1880941995.html
украина
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украина, сергей лавров, в мире, россия, владимир путин
Украина, Сергей Лавров, В мире, Россия, Владимир Путин
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине

Глава МИД Лавров: от Запада не было серьезных предложений по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею ввиду Запад", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России, отвечая на вопрос, поступают ли предложения от Запада по урегулированию на Украине.
Глава российской дипломатии добавил, что европейские лидеры, которые публично заявляют о своих планах позвонить президенту России Владимиру Путину, хотят "покрасоваться перед своими избирателями", показать, "какой ты принципиальный и (как - ред.) будешь всех учить жизни".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Лавров призвал Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием
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