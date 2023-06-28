https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:55
украина
сергей лавров
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею ввиду Запад", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России, отвечая на вопрос, поступают ли предложения от Запада по урегулированию на Украине.Глава российской дипломатии добавил, что европейские лидеры, которые публично заявляют о своих планах позвонить президенту России Владимиру Путину, хотят "покрасоваться перед своими избирателями", показать, "какой ты принципиальный и (как - ред.) будешь всех учить жизни".
https://ria.ru/20230628/uregulirovanie-1880941995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лавров, в мире, россия, владимир путин
Украина, Сергей Лавров, В мире, Россия, Владимир Путин
Лавров рассказал о контактах с Западом по урегулированию на Украине
Глава МИД Лавров: от Запада не было серьезных предложений по урегулированию на Украине