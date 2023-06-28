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Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа - РИА Новости, 28.06.2023
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15:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880914149.html
Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа
Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа
Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:03
2023-06-28T15:03
в мире
россия
сша
белоруссия
евгений пригожин
александр лукашенко
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАДАН, 28 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за ситуацией в России в связи с попыткой военного мятежа, но считают ее внутренним делом России и не вмешиваются в нее, также он отметил, что смена режимов - это не политика США. "Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию, - это явное лукавство", - сказал Лавров. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html
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в мире, россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа

Лавров назвал позицию США о невмешательстве в дела России на фоне мятежа явным лукавством

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАГАДАН, 28 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за ситуацией в России в связи с попыткой военного мятежа, но считают ее внутренним делом России и не вмешиваются в нее, также он отметил, что смена режимов - это не политика США.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Госдеп США заявил, что был в контакте с Россией по поводу мятежа ЧВК
26 июня, 21:19
"Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию, - это явное лукавство", - сказал Лавров.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
25 июня, 12:03
 
В миреРоссияСШАБелоруссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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