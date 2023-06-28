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В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей - РИА Новости, 28.06.2023
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07:34 28.06.2023 (обновлено: 10:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html
В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей
В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей - РИА Новости, 28.06.2023
В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей
Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:34
2023-06-28T10:48
сергей цивилев
общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. "Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса. Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит в единой концепции "Кузбасское лето", которая объединяет образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы", – говорится в сообщении. Отмечается, что особым спросом у юных жителей региона пользуются загородные лагеря. В июне там отдохнули почти 15 тысяч детей, в том числе более 500 - из семей участников спецоперации. "Отдых в загородных лагерях – особенно популярный, полезный и приятный. Дети отдыхают на свежем воздухе, изучают природу родного края, проходят военно-патриотическую и спортивную подготовку. Для их комфорта сделан ремонт в корпусах, организовано пятиразовое питание и соблюдаются все меры безопасности. Важно, чтобы от летнего отдыха в Кузбассе у школьников остались только положительные эмоции и приятные воспоминания", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что оздоровительно-образовательный центр "Сибирская сказка" начал летнюю кампанию с регионального этапа Президентских спортивных игр и состязаний. Военно-патриотический центр "Авангард" принял 300 человек на профильную смену Кузбасского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По новой программе смены увеличены до 21 дня. Всего этим летом отдых детей в регионе организован в 785 организациях, где перед новым учебным годом примут более 125 тысяч кузбасских школьников.
https://ria.ru/20230627/nravstvennost-1880616189.html
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5
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сергей цивилев, общество, кемеровская область
Сергей Цивилев, Общество, Кемеровская область
В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей

В загородных и пришкольных лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса. Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит в единой концепции "Кузбасское лето", которая объединяет образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что особым спросом у юных жителей региона пользуются загородные лагеря. В июне там отдохнули почти 15 тысяч детей, в том числе более 500 - из семей участников спецоперации.
"Отдых в загородных лагерях – особенно популярный, полезный и приятный. Дети отдыхают на свежем воздухе, изучают природу родного края, проходят военно-патриотическую и спортивную подготовку. Для их комфорта сделан ремонт в корпусах, организовано пятиразовое питание и соблюдаются все меры безопасности. Важно, чтобы от летнего отдыха в Кузбассе у школьников остались только положительные эмоции и приятные воспоминания", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что оздоровительно-образовательный центр "Сибирская сказка" начал летнюю кампанию с регионального этапа Президентских спортивных игр и состязаний. Военно-патриотический центр "Авангард" принял 300 человек на профильную смену Кузбасского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По новой программе смены увеличены до 21 дня.
Всего этим летом отдых детей в регионе организован в 785 организациях, где перед новым учебным годом примут более 125 тысяч кузбасских школьников.
Глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Сергей ЦивилевОбществоКемеровская область
 
 
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