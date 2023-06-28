https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html

В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей

В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей - РИА Новости, 28.06.2023

В лагерях Кузбасса с начала лета отдохнули более 60 тысяч детей

Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:34

2023-06-28T07:34

2023-06-28T10:48

сергей цивилев

общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. "Более 60 тысяч детей с начала лета отдохнули в загородных и пришкольных лагерях Кузбасса. Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит в единой концепции "Кузбасское лето", которая объединяет образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы", – говорится в сообщении. Отмечается, что особым спросом у юных жителей региона пользуются загородные лагеря. В июне там отдохнули почти 15 тысяч детей, в том числе более 500 - из семей участников спецоперации. "Отдых в загородных лагерях – особенно популярный, полезный и приятный. Дети отдыхают на свежем воздухе, изучают природу родного края, проходят военно-патриотическую и спортивную подготовку. Для их комфорта сделан ремонт в корпусах, организовано пятиразовое питание и соблюдаются все меры безопасности. Важно, чтобы от летнего отдыха в Кузбассе у школьников остались только положительные эмоции и приятные воспоминания", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что оздоровительно-образовательный центр "Сибирская сказка" начал летнюю кампанию с регионального этапа Президентских спортивных игр и состязаний. Военно-патриотический центр "Авангард" принял 300 человек на профильную смену Кузбасского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По новой программе смены увеличены до 21 дня. Всего этим летом отдых детей в регионе организован в 785 организациях, где перед новым учебным годом примут более 125 тысяч кузбасских школьников.

https://ria.ru/20230627/nravstvennost-1880616189.html

кемеровская область

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сергей цивилев, общество, кемеровская область