https://ria.ru/20230628/kurortnyysbor-1880998395.html
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным - РИА Новости, 28.06.2023
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента России Владимира Путина дать поручение сделать постоянным курортный сбор в регионах, где РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:57
2023-06-28T21:57
2023-06-28T21:57
новости - туризм
ставропольский край
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента России Владимира Путина дать поручение сделать постоянным курортный сбор в регионах, где сейчас он взимается в качестве эксперимента. На совещании по развитию туризма в СКФО Владимиров отметил, что эксперимент хорошо себя зарекомендовал. "Сегодня, к сожалению, курортный сбор так и является экспериментом. В этом году 700 миллионов мы получаем от курортного сбора… Очень вас прошу все-таки еще раз поручение дать в части принятия в конце этого года решения о взимании курортного сбора на постоянной основе с учетом действующей схемы зачисления в региональный бюджет и через региональный бюджет в бюджеты муниципалитетов", - обратился губернатор к Путину. Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводится на территории городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. С 1 августа 2023 года курортный сбор будет введен в Минеральных Водах. Сумма сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих.
https://ria.ru/20230627/gelendzhik-1880763286.html
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новости - туризм, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров, россия, скфо
Новости - Туризм, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров, Россия, СКФО
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным
Губернатор Ставропольского края попросил Путина сделать курортный сбор постоянным