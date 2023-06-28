https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880844123.html
Воробьев: Курбан-байрам — праздник, который вдохновляет на добрые дела
Воробьев: Курбан-байрам — праздник, который вдохновляет на добрые дела - РИА Новости, 28.06.2023
Воробьев: Курбан-байрам — праздник, который вдохновляет на добрые дела
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман области с одним из главных праздников в исламе — Курбан-байрамом и высказал мысль о значимости... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:09
2023-06-28T11:09
2023-06-28T11:11
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МОСКВА, 28 июн я РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман области с одним из главных праздников в исламе — Курбан-байрамом и высказал мысль о значимости праздника в духовной и нравственной жизни общества, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Уважаемые мусульмане Подмосковья! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это один из главных исламских праздников, который напоминает о высоких духовных ценностях, вдохновляет на добрые дела. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими. Взаимная помощь, благотворительность, забота о тех, кому особенно трудно, – все это давние традиции, которым неизменно следуют мусульмане Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба. Также губернатор отметил вклад мусульман Подмосковья в ход проведения специальной военной операции. "Сегодня вы многое делаете для участников специальной военной операции и их семей: собираете необходимые вещи и продукты, выезжаете с гуманитарными миссиями в зону СВО, оказываете духовную поддержку. Пусть ваши молитвы хранят наших защитников, придают им уверенности и сил. Желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, успехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях!" — сказал Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880823128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, курбан-байрам, религия, религиозные праздники
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Курбан-байрам, Религия, Религиозные праздники
МОСКВА, 28 июн я РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман области с одним из главных праздников в исламе — Курбан-байрамом и высказал мысль о значимости праздника в духовной и нравственной жизни общества, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Уважаемые мусульмане Подмосковья! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это один из главных исламских праздников, который напоминает о высоких духовных ценностях, вдохновляет на добрые дела. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими. Взаимная помощь, благотворительность, забота о тех, кому особенно трудно, – все это давние традиции, которым неизменно следуют мусульмане Подмосковья", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.
Также губернатор отметил вклад мусульман Подмосковья
в ход проведения специальной военной операции.
"Сегодня вы многое делаете для участников специальной военной операции и их семей: собираете необходимые вещи и продукты, выезжаете с гуманитарными миссиями в зону СВО, оказываете духовную поддержку. Пусть ваши молитвы хранят наших защитников, придают им уверенности и сил. Желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, успехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях!" — сказал Андрей Воробьев.
Курбан-байрам: как отмечают праздник