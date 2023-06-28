https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880830151.html
Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам
Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023
Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:47
2023-06-28T09:47
2023-06-28T09:47
религия
религия
сергей собянин
москва
курбан-байрам
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мусульманская община Москвы активно участвует в общественной, культурной, просветительской и благотворительной жизни нашего города, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия", - цитируют в сообщении телеграмму мэра Москвы. Праздник Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Даты его проведения определяют согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году Курбан-байрам начинается 28 июня. Празднования продолжатся в течение трех дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, сергей собянин, москва, курбан-байрам
Религия, Религия, Сергей Собянин, Москва, Курбан-байрам
Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам
Собянин: мусульманская община активно участвует в общественной и культурной жизни Москвы
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы.
"Мусульманская община Москвы активно участвует в общественной, культурной, просветительской и благотворительной жизни нашего города, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия", - цитируют в сообщении телеграмму мэра Москвы.
Праздник Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Даты его проведения определяют согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году Курбан-байрам начинается 28 июня. Празднования продолжатся в течение трех дней.