https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880830151.html

Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам

Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023

Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:47

2023-06-28T09:47

2023-06-28T09:47

религия

религия

сергей собянин

москва

курбан-байрам

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мусульманская община Москвы активно участвует в общественной, культурной, просветительской и благотворительной жизни нашего города, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия", - цитируют в сообщении телеграмму мэра Москвы. Праздник Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Даты его проведения определяют согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В этом году Курбан-байрам начинается 28 июня. Празднования продолжатся в течение трех дней.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, сергей собянин, москва, курбан-байрам