https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880827441.html

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:26

2023-06-28T09:26

2023-06-28T13:24

религия

россия

владимир путин

курбан-байрам

общество

религия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости", — говорится в тексте послания главы государства.Как отметил Путин, мусульманская община играет большую роль в жизни России и вносит вклад в сбережение семейных ценностей и упрочнение межнационального и религиозного мира. В свою очередь, бойцы-мусульмане, как говорится в телеграмме, проявили мужество в ходе военной операции на Украине, "опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков".

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, курбан-байрам, общество, религия