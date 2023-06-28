https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880827441.html
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:26
2023-06-28T09:26
2023-06-28T13:24
религия
россия
владимир путин
курбан-байрам
общество
религия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости", — говорится в тексте послания главы государства.Как отметил Путин, мусульманская община играет большую роль в жизни России и вносит вклад в сбережение семейных ценностей и упрочнение межнационального и религиозного мира. В свою очередь, бойцы-мусульмане, как говорится в телеграмме, проявили мужество в ходе военной операции на Украине, "опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, курбан-байрам, общество, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Курбан-байрам, Общество, Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент Путин 28 июня поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам