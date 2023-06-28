https://ria.ru/20230628/korvet-1880826474.html

Корвет "Резкий" сбил ракету "Москит" на испытаниях в Японском море

Корвет "Резкий" сбил ракету "Москит" на испытаниях в Японском море - РИА Новости, 28.06.2023

Корвет "Резкий" сбил ракету "Москит" на испытаниях в Японском море

Корвет "Резкий" проекта 20380 в рамках заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету "Москит", выпущенную с надводного корабля условного РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:16

2023-06-28T09:16

2023-06-28T10:38

безопасность

японское море

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Корвет "Резкий" проекта 20380 в рамках заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету "Москит", выпущенную с надводного корабля условного противника, следует из опубликованного видео Минобороны России. На кадрах ведомства - ракетный катер "Р-20" в роли неприятельского корабля, который выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Москит" в район нахождения корвета с дистанции свыше 90 км. В ответ "Резкий" открыл огонь своими средствами ПВО. "Военнослужащие радиотехнической боевой части "Резкого" своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, после чего расчёт зенитного ракетного комплекса "Редут" уничтожил сверхзвуковую цель на безопасном для корабля расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вела 100-мм артиллерийская установка "А-190", - уточнили в ведомстве. Там отметили, что район выполнения стрельб был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Ожидается, что "Резкий" будет передан ВМФ РФ в этом году.

https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878826059.html

https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html

японское море

россия

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Корвет "Резкий" на испытаниях в Японском море Корвет «Резкий» в ходе заводских ходовых испытаний в Японском море сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету «Москит» 2023-06-28T09:16 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, японское море, россия