https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html
Депутат Госдумы назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма"
Депутат Госдумы назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма" - РИА Новости, 28.06.2023
Депутат Госдумы назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма"
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал акт сожжения Корана в Стокгольме очередным "рецидивом сатанизма" и попыткой утопить в сатанинской идеологии... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:47
2023-06-28T19:47
2023-06-28T19:47
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал акт сожжения Корана в Стокгольме очередным "рецидивом сатанизма" и попыткой утопить в сатанинской идеологии западноевропейское общество. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". "То, что сегодня демонстрируют стокгольмские шайтаны, публично сжигая Священный Коран, - это очередной рецидив сатанизма и попытка полностью утопить в сатанинской идеологии свое западноевропейское общество", - сказал Саралиев РИА Новости. Он добавил, что "взоры нормальных, адекватных" людей обращены в сторону России, поскольку именно она является примером межнационального и межконфессионального единства и согласия. "Россия - единственная страна в мире, где Священные Писания неприкосновенны и находятся под защитой закона", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230628/koran-1880955097.html
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здоровье - общество, стокгольм (город), госдума рф, россия
Здоровье - Общество, Стокгольм (город), Госдума РФ, Россия
Депутат Госдумы назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма"
Депутат ГД от Чечни Саралиев назвал сожжение Корана в Стокгольме "рецидивом сатанизма"
ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал акт сожжения Корана в Стокгольме очередным "рецидивом сатанизма" и попыткой утопить в сатанинской идеологии западноевропейское общество.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана
"То, что сегодня демонстрируют стокгольмские шайтаны, публично сжигая Священный Коран, - это очередной рецидив сатанизма и попытка полностью утопить в сатанинской идеологии свое западноевропейское общество", - сказал Саралиев РИА Новости.
Он добавил, что "взоры нормальных, адекватных" людей обращены в сторону России
, поскольку именно она является примером межнационального и межконфессионального единства и согласия.
"Россия - единственная страна в мире, где Священные Писания неприкосновенны и находятся под защитой закона", - сказал депутат.
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам