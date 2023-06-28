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Главком ВСУ отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления - РИА Новости, 28.06.2023
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20:56 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880991800.html
Главком ВСУ отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления
Главком ВСУ отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления - РИА Новости, 28.06.2023
Главком ВСУ отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по телефону доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:56
2023-06-28T20:56
в мире
сша
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по телефону доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте, ходе наступления и потребностях украинских войск в вооружении. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Залужного. Он также рассказал Милли о потребностях украинских войск в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html
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в мире, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, марк милли, россия, украина
В мире, США, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Марк Милли, Россия, Украина
Главком ВСУ отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления

Главком ВСУ Залужный отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по телефону доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте, ходе наступления и потребностях украинских войск в вооружении.
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Залужного.
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Вчера, 20:23
Он также рассказал Милли о потребностях украинских войск в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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В миреСШАВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинМарк МиллиРоссияУкраина
 
 
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