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В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 28.06.2023 (обновлено: 13:47 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880840760.html
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело - РИА Новости, 28.06.2023
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело
Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:58
2023-06-28T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
украина
вооруженные силы украины
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post."Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", — сказал он.Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала своего контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска не продвигаются и несут большие потери. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали резонанс на Западе.
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в мире, михаил подоляк, украина, вооруженные силы украины, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело

Подоляк в заявлении для Washington Post признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post.
«
"Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", — сказал он.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала своего контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска не продвигаются и несут большие потери. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали резонанс на Западе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ПодолякУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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