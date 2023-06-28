https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880840760.html

В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело

В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело - РИА Новости, 28.06.2023

В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело

Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:58

2023-06-28T10:58

2023-06-28T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

украина

вооруженные силы украины

киев

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post."Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", — сказал он.Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала своего контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска не продвигаются и несут большие потери. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html

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Кирилл Волков

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