https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880840760.html
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело - РИА Новости, 28.06.2023
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело
Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:58
2023-06-28T10:58
2023-06-28T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
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вооруженные силы украины
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет тяжело и требует большого терпения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк газете The Washington Post."Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", — сказал он.Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала своего контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска не продвигаются и несут большие потери. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html
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РИА Новости
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В офисе Зеленского признали, что контрнаступление идет тяжело
Подоляк в заявлении для Washington Post признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело