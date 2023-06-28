https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html

Резников заявил, что "главные события" контрнаступления ВСУ еще впереди

Резников заявил, что "главные события" контрнаступления ВСУ еще впереди - РИА Новости, 28.06.2023

Резников заявил, что "главные события" контрнаступления ВСУ еще впереди

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:48

2023-06-28T07:48

2023-06-28T12:57

россия

алексей резников

владимир путин

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министерство обороны украины

нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду. "Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все увидят все", — заявил Резников газете Financial Times.Газета подчеркивает, что, по словам Резникова, появление украинских военнослужащих в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются "главным событием" контрнаступления. Как пишет издание, ссылаясь на Резникова, нынешние результаты были лишь "предварительным просмотром" предстоящего, гораздо более масштабного наступления. Как отмечает издание, глава Министерства обороны Украины подтвердил, что основные воинские резервы Киева, включая большинство бригад, недавно прошедших подготовку на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

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россия, алексей резников, владимир путин, киев, министерство обороны украины, нато, вооруженные силы украины, в мире