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Пхеньян раскритиковал позицию Токио по проблеме похищенных японцев

Пхеньян раскритиковал позицию Токио по проблеме похищенных японцев - РИА Новости, 28.06.2023

Пхеньян раскритиковал позицию Токио по проблеме похищенных японцев

Северная Корея подвергла критике позицию Японии по проблеме похищенных и удерживаемых в КНДР японских граждан как противоречащую декларированному руководством... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:24

2023-06-28T08:24

2023-06-28T08:30

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ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Северная Корея подвергла критике позицию Японии по проблеме похищенных и удерживаемых в КНДР японских граждан как противоречащую декларированному руководством Японии намерению вести переговоры с Пхеньяном без предварительных условий, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Такая точка зрения была изложена северокорейским НИИ по изучению Японии при МИД страны и передана Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Институт раскритиковал симпозиум, который состоится по инициативе Японии под эгидой ООН и будет посвящен проблеме похищенных спецслужбами КНДР в 1970-80-х годах японцев, насильно удерживаемых в этой стране, и заявил, что это "равно отрицанию намерения провести встречу на высшем уровне" двух стран. По инициативе Японии с участием США и Южной Кореи под эгидой ООН 29 июня должен состояться симпозиум в режиме онлайн по проблеме похищенных КНДР японских граждан. В опубликованной НИИ по изучению Японии статье говорится о том, что "в результате наших (Северной Кореи – ред.) усилий проблема была решена окончательно и совершенно". "Выдвижение Японией неосуществимой проблемы равно тому, что Япония сама отрицает позицию своего руководства, заявлявшего о желании провести "встречу на высшем уровне Японии и Северной Кореи без предварительных условий", - приводит фрагмент статьи телеканал NHK. Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили, по крайней мере, 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, выяснилось, что ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК членов семьи похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее. В 2014 году Японии удалось добиться от КНДР создания комитета с особыми полномочиями, который должен был досконально изучить вопрос японских граждан. В ответ на это Япония отменила часть введенных против КНДР экономических санкций. Токио рассчитывал, что расследование будет закончено через год, однако за 12 месяцев ей так и не удалось получить от северокорейской стороны даже первых результатов. После чего Япония вернулась к прежнему режиму санкций, а Северная Корея прекратила консультации по этому вопросу. В мае этого года МИД КНДР заявил, что "нет причин не проводить встречу, если есть желание нащупать путь к улучшению отношений", но вновь повторил неприемлемый для Японии тезис о том, что проблема похищенных японцев является решенной.

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/kndr-1880391319.html

https://ria.ru/20230624/kontrmery-1880218742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, пхеньян, сша, оон