https://ria.ru/20230628/kiberbezopasnost-1880816781.html
Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности
Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности - РИА Новости, 28.06.2023
Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности
Около 90% рынка кибербезопасности в России сейчас занимают отечественные решения, в то время как в начале 2022 года данная цифра составляла порядка 60%, сообщил РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:26
2023-06-28T06:26
2023-06-28T06:26
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 90% рынка кибербезопасности в России сейчас занимают отечественные решения, в то время как в начале 2022 года данная цифра составляла порядка 60%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "В начале 2022 года было не более 40%. Сейчас мы оцениваем долю иностранных средств защиты информации как 10%, то есть российские - около 90%", - сказал Шойтов, отвечая на вопрос, насколько изменилась доля иностранных вендоров на отечественном рынке кибербезопасности. По его словам, в России существовали аналоги практически всех иностранных решений. "Все применяемые средства криптографической защиты информации были отечественными. По крайней мере, в государственном секторе. Сертифицированных иностранных средств таких не было", - добавил Шойтов. При этом замглавы Минцифры отметил, что по средствам защиты информации была одна достаточно узкая ниша. "Так называемые высоконагруженные интеллектуальные межсетевые экраны - NGFW, прямых российских аналогов, которых, наверное, все-таки не было. То есть с точки зрения самого механизма защиты такие средства были, а вот по некоторым техническим характеристикам уже - скорость работы, скорость обработки одного пакета - прямых аналогов, наверное, не было. Но как раз по этому направлению была проведена большая работа, и в начале этого года они появились", - добавил Шойтов.
https://ria.ru/20230628/ddos-1880814159.html
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россия, технологии, экономика
Россия, Технологии, Экономика
Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности
Минцифры: около 90 процентов рынка кибербезопасности занимают отечественные вендоры
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 90% рынка кибербезопасности в России сейчас занимают отечественные решения, в то время как в начале 2022 года данная цифра составляла порядка 60%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
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"В начале 2022 года было не более 40%. Сейчас мы оцениваем долю иностранных средств защиты информации как 10%, то есть российские - около 90%", - сказал Шойтов, отвечая на вопрос, насколько изменилась доля иностранных вендоров на отечественном рынке кибербезопасности.
По его словам, в России существовали аналоги практически всех иностранных решений. "Все применяемые средства криптографической защиты информации были отечественными. По крайней мере, в государственном секторе. Сертифицированных иностранных средств таких не было", - добавил Шойтов.
При этом замглавы Минцифры отметил, что по средствам защиты информации была одна достаточно узкая ниша.
"Так называемые высоконагруженные интеллектуальные межсетевые экраны - NGFW, прямых российских аналогов, которых, наверное, все-таки не было. То есть с точки зрения самого механизма защиты такие средства были, а вот по некоторым техническим характеристикам уже - скорость работы, скорость обработки одного пакета - прямых аналогов, наверное, не было. Но как раз по этому направлению была проведена большая работа, и в начале этого года они появились", - добавил Шойтов.
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