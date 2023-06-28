https://ria.ru/20230628/kiberbezopasnost-1880816781.html

Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности

Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности - РИА Новости, 28.06.2023

Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности

Около 90% рынка кибербезопасности в России сейчас занимают отечественные решения, в то время как в начале 2022 года данная цифра составляла порядка 60%, сообщил РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:26

2023-06-28T06:26

2023-06-28T06:26

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 90% рынка кибербезопасности в России сейчас занимают отечественные решения, в то время как в начале 2022 года данная цифра составляла порядка 60%, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "В начале 2022 года было не более 40%. Сейчас мы оцениваем долю иностранных средств защиты информации как 10%, то есть российские - около 90%", - сказал Шойтов, отвечая на вопрос, насколько изменилась доля иностранных вендоров на отечественном рынке кибербезопасности. По его словам, в России существовали аналоги практически всех иностранных решений. "Все применяемые средства криптографической защиты информации были отечественными. По крайней мере, в государственном секторе. Сертифицированных иностранных средств таких не было", - добавил Шойтов. При этом замглавы Минцифры отметил, что по средствам защиты информации была одна достаточно узкая ниша. "Так называемые высоконагруженные интеллектуальные межсетевые экраны - NGFW, прямых российских аналогов, которых, наверное, все-таки не было. То есть с точки зрения самого механизма защиты такие средства были, а вот по некоторым техническим характеристикам уже - скорость работы, скорость обработки одного пакета - прямых аналогов, наверное, не было. Но как раз по этому направлению была проведена большая работа, и в начале этого года они появились", - добавил Шойтов.

https://ria.ru/20230628/ddos-1880814159.html

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россия, технологии, экономика