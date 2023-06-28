https://ria.ru/20230628/kapremont-1880953829.html

Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году

Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023

Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году

Жители Подмосковья получили возможность обратиться за компенсацией за капитальный ремонт. В министерстве социального развития Московской области отметили, что в РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:38

2023-06-28T17:38

2023-06-28T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность обратиться за компенсацией за капитальный ремонт. В министерстве социального развития Московской области отметили, что в текущем году подобной услугой воспользовались порядка 80 тыс.человек, сообщил телеканал "360"."В Московской области оказывается широкий комплекс мер социальной поддержки. Одна из популярных – компенсация за капитальный ремонт", –рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.Подобную услугу предоставляют пенсионерам. Людям, которым исполнилось 70 лет, выплачивают 50% от суммы. После 80 лет –100%.Подать заявку можно через портал госуслуг. Вся необходимая информация придет в личный кабинет заявителя.

https://ria.ru/20230627/remont-1880784291.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)