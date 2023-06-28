Рейтинг@Mail.ru
Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:38 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kapremont-1880953829.html
Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году
Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году
Жители Подмосковья получили возможность обратиться за компенсацией за капитальный ремонт. В министерстве социального развития Московской области отметили, что в РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:38
2023-06-28T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/28/1555162823_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_8317d44da706283378b33b730f21e29f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность обратиться за компенсацией за капитальный ремонт. В министерстве социального развития Московской области отметили, что в текущем году подобной услугой воспользовались порядка 80 тыс.человек, сообщил телеканал "360"."В Московской области оказывается широкий комплекс мер социальной поддержки. Одна из популярных – компенсация за капитальный ремонт", –рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.Подобную услугу предоставляют пенсионерам. Людям, которым исполнилось 70 лет, выплачивают 50% от суммы. После 80 лет –100%.Подать заявку можно через портал госуслуг. Вся необходимая информация придет в личный кабинет заявителя.
https://ria.ru/20230627/remont-1880784291.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/28/1555162823_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_ef138e75038ba30188553a128c10379b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Порядка 80 тыс. жителей МО получили компенсацию за капремонт в 2023 году

© РИА Новости / Михаил МордасовРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность обратиться за компенсацией за капитальный ремонт. В министерстве социального развития Московской области отметили, что в текущем году подобной услугой воспользовались порядка 80 тыс.человек, сообщил телеканал "360".
"В Московской области оказывается широкий комплекс мер социальной поддержки. Одна из популярных – компенсация за капитальный ремонт", –рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Подобную услугу предоставляют пенсионерам. Людям, которым исполнилось 70 лет, выплачивают 50% от суммы. После 80 лет –100%.
Капитальный ремонт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Почти 5 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в МО до 2026 года
27 июня, 19:45
Подать заявку можно через портал госуслуг. Вся необходимая информация придет в личный кабинет заявителя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала