https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html

У пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей

У пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей - РИА Новости, 28.06.2023

У пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей

В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой родились трое детенышей, сообщил портал мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:38

2023-06-28T09:38

2023-06-28T10:38

хорошие новости

москва

московский зоопарк

светлана акулова

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой родились трое детенышей, сообщил портал мэра и правительства Москвы."Это их второе потомство. Первого детеныша капибар в прошлом году перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством", — говорится в сообщении. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая детей. "Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних", — сказала Акулова. Но главным ориентиром для малышей стала мама. Она показывает, куда можно пойти и с кем пообщаться. Живущая по соседству на поляне викунья проявляет к детенышам интерес, но родители стараются не подпускать ее к ним. Зоологи смогут определить пол маленьких капибар только через два-три месяца. Сейчас они стараются не беспокоить малышей и их родителей, чтобы семейство чувствовало себя комфортно.

https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московский зоопарк, светлана акулова