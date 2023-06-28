У пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей
У пары капибар Кузьмы и Малой из Московского зоопарка родились трое детенышей
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой родились трое детенышей, сообщил портал мэра и правительства Москвы.
"Это их второе потомство. Первого детеныша капибар в прошлом году перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством", — говорится в сообщении.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая детей.
«
"Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних", — сказала Акулова.
© Фото : Московский зоопаркУ пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
© Фото : Московский зоопарк
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У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
2 из 2
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
© Фото : Московский зоопарк
1 из 2
У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
2 из 2
Но главным ориентиром для малышей стала мама. Она показывает, куда можно пойти и с кем пообщаться. Живущая по соседству на поляне викунья проявляет к детенышам интерес, но родители стараются не подпускать ее к ним.
Зоологи смогут определить пол маленьких капибар только через два-три месяца. Сейчас они стараются не беспокоить малышей и их родителей, чтобы семейство чувствовало себя комфортно.