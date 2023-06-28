Рейтинг@Mail.ru
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/izbienie-1881000648.html
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
Военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, сообщил украинский телеканал ТСН на своем сайте. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:25
2023-06-28T22:25
в мире
львов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, сообщил украинский телеканал ТСН на своем сайте. "Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики". Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому с рук", - приводит слова сестры военного Марты Матвиишин сайт ТСН. По словам сестры пострадавшего, об избиении она узнала случайно, когда брата госпитализировали в военный госпиталь с острым аппендицитом. Она утверждает, что во время операции медики обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ

ТСН: военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, и это не единичный случай

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, сообщил украинский телеканал ТСН на своем сайте.
«
"Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики". Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому с рук", - приводит слова сестры военного Марты Матвиишин сайт ТСН.
По словам сестры пострадавшего, об избиении она узнала случайно, когда брата госпитализировали в военный госпиталь с острым аппендицитом. Она утверждает, что во время операции медики обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.
Военнопленный об амфетаминах для украинских бойцов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Украинский пленный рассказал, как медик ВСУ раздавал солдатам амфетамин
3 февраля, 03:33
 
В миреЛьвовУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала