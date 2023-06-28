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Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
Военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, сообщил украинский телеканал ТСН на своем сайте. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:25
2023-06-28T22:25
2023-06-28T22:25
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, сообщил украинский телеканал ТСН на своем сайте. "Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики". Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому с рук", - приводит слова сестры военного Марты Матвиишин сайт ТСН. По словам сестры пострадавшего, об избиении она узнала случайно, когда брата госпитализировали в военный госпиталь с острым аппендицитом. Она утверждает, что во время операции медики обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
ТСН: военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир, и это не единичный случай