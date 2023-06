https://ria.ru/20230628/iphone-1880809204.html

iPhone 14 с момента выхода подешевел в России на 12 процентов

iPhone 14 с момента своего выхода подешевел в России в среднем на 12%, больше всего в цене потеряли модели линейки Plus и Pro Max, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2023

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. iPhone 14 с момента своего выхода подешевел в России в среднем на 12%, больше всего в цене потеряли модели линейки Plus и Pro Max, сообщили РИА Новости опрошенные участники отрасли. "С момента выхода новых моделей iPhone 14 эти смартфоны подешевели в среднем на 12%. Наибольшее снижение цен фиксируется на топовых линейках Plus и Pro Max. Например, снизились цены на iPhone 14 Plus 128 Gb (-23%, до 82 482 рублей) и iPhone 14 Plus 512 Gb (-19%, до 109 725 рублей). Незначительно изменилась цена на модели линейки Pro: iPhone 14 Pro 256 Gb подешевел на 7% (до 139 251 рубля), iPhone 14 Pro 1Tb – на 9% (до 153 099 рублей)", - подсчитал интернет-сервис сравнения цен Price.ru. Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" заявил, что основное давление на стоимость электроники оказывают курс валют и логистические издержки, но, несмотря на курсовые изменения по сравнению с 2022 годом, цены на iPhone 14 в магазинах группы находятся ниже уровня прошлого года. В ритейлере отметили, что наиболее популярными смартфонами Apple в этом году стали модели из серии iPhone 14, а большинство продаж приходится на Pro. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов подчеркнул, что последний запуск iPhone был нетипичным для российского рынка. "В отсутствии официальных поставок ритейлеры закупали новинки по завышенным ценам, однако довольно быстро удалось наладить логистические цепочки и тем самым снизить стоимость устройств. На многие модели iPhone 14 цена снизилась до 17% по сравнению с их стоимостью в сентябре прошлого года", - уточнил он. В свою очередь, в Tele2 зафиксировали, что в среднем цены на iPhone 14 в сети снизились на 11% относительно старта продаж, в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota эти устройства подешевели примерно 10%, такую же динамику наблюдают и в "Билайн". Apple 7 сентября 2022 года презентовала базовые iPhone 14, в том числе iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны были представлены в пяти цветах и оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке был назначен на 16 сентября. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что iPhone 14 будет поставляться в страну по параллельному импорту. Сама компания еще в марте 2022 года остановила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция Apple вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.

