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Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой - РИА Новости, 28.06.2023
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:31
2023-06-28T18:31
2023-06-28T18:31
аджит довал
николай патрушев
индия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, проинформировал его о недавних событиях в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html
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аджит довал, николай патрушев, индия, россия, в мире
Аджит Довал, Николай Патрушев, Индия, Россия, В мире
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой
Секретарь Совбеза Патрушев проинформировал индийского коллегу Довала о событиях 24 июня