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Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой - РИА Новости, 28.06.2023
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18:31 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/indiya-1880964546.html
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой - РИА Новости, 28.06.2023
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:31
2023-06-28T18:31
аджит довал
николай патрушев
индия
россия
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, проинформировал его о недавних событиях в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html
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аджит довал, николай патрушев, индия, россия, в мире
Аджит Довал, Николай Патрушев, Индия, Россия, В мире
Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

Секретарь Совбеза Патрушев проинформировал индийского коллегу Довала о событиях 24 июня

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, проинформировал его о недавних событиях в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России", - рассказали в пресс-службе.
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Аджит ДовалНиколай ПатрушевИндияРоссияВ мире
 
 
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