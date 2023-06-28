https://ria.ru/20230628/indiya-1880964546.html

Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой - РИА Новости, 28.06.2023

Патрушев провел телефонные переговоры с индийским коллегой

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:31

2023-06-28T18:31

2023-06-28T18:31

аджит довал

николай патрушев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, проинформировал его о недавних событиях в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "Подробно обсуждены текущие вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России", - рассказали в пресс-службе.

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аджит довал, николай патрушев, индия, россия, в мире