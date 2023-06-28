https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги - РИА Новости, 28.06.2023
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги
Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:59
2023-06-28T18:59
2023-06-28T18:59
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об участниках специальной военной операции и членах их семей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги
ФСБ заподозрила жителя Пензы в госизмене за передачу СБУ данных об участниках спецоперации