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Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги - РИА Новости, 28.06.2023
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги
Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:59
2023-06-28T18:59
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об участниках специальной военной операции и членах их семей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги

ФСБ заподозрила жителя Пензы в госизмене за передачу СБУ данных об участниках спецоперации

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об участниках специальной военной операции и членах их семей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензенская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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