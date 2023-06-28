https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html

Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги

Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги - РИА Новости, 28.06.2023

Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги

Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:59

2023-06-28T18:59

2023-06-28T18:59

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об участниках специальной военной операции и членах их семей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. "В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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