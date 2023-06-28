https://ria.ru/20230628/goroda-1880515963.html

Названы пять городов России с ярким литературным наследием

Названы пять городов России с ярким литературным наследием - РИА Новости, 28.06.2023

Названы пять городов России с ярким литературным наследием

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали пять городов, которые позволят ощутить личную связь... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T02:47

2023-06-28T02:47

2023-06-28T02:47

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

кинешма

тамань (станица)

михаил лермонтов

константин паустовский

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали пять городов, которые позволят ощутить личную связь с великим литературным наследием нашей страны, сообщает пресс-служба ВШБ.Тамань: по местам ПечоринаНебольшая станица Тамань, где около 2500 лет назад древние греки основали первый город, расположилась в Темрюкском районе Краснодарского края. Эти земли были завоеваны Тюркским каганатом, а в средние века перешли под власть Руси — тогда-то город стали называть Тмутараканью. Здесь бывали поэт Александр Пушкин, писатели Александр Грибоедов и Максим Горький. Но прославил Тамань Михаил Лермонтов: "самый скверный городишко из всех приморских городов России", — пишет он в романе "Герой нашего времени".Поэта отправили туда в ссылку — и это наложило отпечаток на его восприятие места. Однако отправляться на экскурсию по городу интереснее, сопровождая прогулку чтением отрывков романа о Тамани. Белые хаты с крышами из камыша, где жили герои повести, колодец, рыболовные сети, телега, лодка, с которой молодая казачка пыталась утопить Печорина, составляют экспозицию дома-музея М.Ю. Лермонтова. Тщательно воссозданное подворье и звуки Таманского залива позволяют посетителям прочувствовать мистическую атмосферу произведения классика.Таруса: в Москву – не тянетТаруса — живописный городок на высоком берегу Оки, покоривший своими исконно русскими пейзажами многих писателей и поэтов России. Именно сюда на лето приезжали Константин Паустовский, Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла Ахмадулина.В городском саду даже установлен камень с надписью: "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" — так она завещала в своем эссе, скучая по родным краям в Париже. Стоит прогуляться по той же тропинке, по которой любила ходить поэтесса, а потом посетить Тарусский музей семьи Цветаевых. Одноэтажный деревянный домик хранит предметы, фотографии, акварели и другие личные вещи членов семьи. Ежегодно в начале октября здесь проходят Цветаевские чтения в честь дня рождения поэтессы.Еще один местный старожил, Константин Паустовский, писал: "Здесь хорошо, очень захолустно, но места вокруг чудесные, — много леса, грибов и ягод. Живем у самой Оки в лачуге, единственным украшением которой являются цветы. В Москву не тянет". Небольшой особняк и три крохотные комнатки, в которых работал писатель более десяти лет, сейчас стал домом-музеем. Если зайти в кабинет с библиотекой любимых книг Паустовского, кажется, что вот-вот услышишь стук пишущей машинки, на которой рождается рукопись повести "Время больших ожиданий" о колорите российской глубинки.Чистополь: "свеча горела на столе"Тихий город на реке Каме, расположенный в центре современного Татарстана, в годы Великой Отечественной войны стал временным пристанищем для всего литературного света СССР. Сюда в 1941 году из Москвы и Ленинграда эвакуировали Союз писателей.Свыше двух тысяч человек провели здесь два года. Среди них были Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Николай Асеев, Арсений Тарковский, Константин Паустовский, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Михаил Исаковский, семья Владимира Маяковского. Большая экспозиция, освещающая жизнь и быт советской литературной интеллигенции в эвакуации, собрана в "Доме Учителя". Литературно-мемориальный музей находится в самом центре Чистополя, в шаговой доступности от Музея истории города.Именно в Чистополе были написаны первые строфы стихотворения "Зимняя ночь". В этом городе произошло переломное событие в карьере будущего Нобелевского лауреата, Пастернак решился на роман. В городе действует мемориальный музей поэта, в котором сохранен подлинный интерьер и собрана часть оригинальных рукописей.Кинешма: волжская ШвейцарияКинешма — небольшой город на берегу реки Волги. Историческая застройка сохранилась на центральных улицах, где можно полюбоваться деревянными и каменными купеческими особняками. Здесь гулял Николай Островский. Вероятно, какие-то образы и прототипы персонажей как раз и попадались Островскому на прогулках по набережной. В честь русского драматурга назван Кинешемский драматический театр и одна из центральных улиц.Горожане XIX века говорили, что здесь — "волжская Швейцария": ультрамариновые водные просторы в сочетании с изумрудно-зелеными лесами.Вешенская: четырехсотлетний дуб и "Тихий Дон"Станица Вешенская расположена на берегу Дона на юге России. Чтобы проникнуться атмосферой, туристу можно поселиться в гостинице при музее усадьбы Михаила Шолохова, стилизованной под жилище донских казаков.Старый дом Шолохова, а также его гараж с автопарком – недалеко. Растет тут четырехсотлетний дуб-великан: о нем ходит много легенд, но одно известно точно – Шолохов часто приходил отдохнуть под его кроной. "Тихий Дон" идеально перечитывать именно здесь.

https://ria.ru/20230528/modern-1874407724.html

кинешма

тамань (станица)

таруса

чистополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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