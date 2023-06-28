Рейтинг@Mail.ru
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/genkel-1880963044.html
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно - РИА Новости, 28.06.2023
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно
Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:26
2023-06-28T18:26
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880961873_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_517450f9e3b4056ae3e1e49dd712571e.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии "Предприниматели для предпринимателей: от конкуренции к кооперации на пути создания ценности" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" 28 июня вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель."Одна из задач РЭЦ - донести, что экспорт - это доступно, потому что сейчас продавать за рубеж и получать соответствующую поддержку значительно проще и удобнее, чем когда-либо. Мы помогаем искать контрагентов, компенсируем затраты, оказываем страховую и кредитную поддержку и многое другое. Важно, что часть наших услуг уже доступна "в цифре" - на платформе "Мой экспорт", где экспортер может получить услуги не только от РЭЦ, но и от наших коллег – федеральных и региональных ведомств и институтов развития", - сказал Генкель.Вице-президент РЭЦ отметил, что на платформе "Мой экспорт" уже доступно более 100 услуг, которые помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности - от обучения, получения господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов.Кроме того, на платформе "Мой экспорт" работает B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". Это база проверенных и аккредитованных экспертов и исполнителей в области ВЭД, к которым на платной основе можно обратиться за решением различных экспортных задач, таких как защита интеллектуальной собственности, организация перевозок, продвижение продукции по онлайн-каналам и так далее.
https://ria.ru/20230616/rets-1878585791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880961873_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c65d611fdb738c25c4f1dfe85ea2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия

Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель на форуме "Сильные идеи для нового времени — 2023"
Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель на форуме Сильные идеи для нового времени — 2023 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель на форуме "Сильные идеи для нового времени — 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии "Предприниматели для предпринимателей: от конкуренции к кооперации на пути создания ценности" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" 28 июня вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель.
"Одна из задач РЭЦ - донести, что экспорт - это доступно, потому что сейчас продавать за рубеж и получать соответствующую поддержку значительно проще и удобнее, чем когда-либо. Мы помогаем искать контрагентов, компенсируем затраты, оказываем страховую и кредитную поддержку и многое другое. Важно, что часть наших услуг уже доступна "в цифре" - на платформе "Мой экспорт", где экспортер может получить услуги не только от РЭЦ, но и от наших коллег – федеральных и региональных ведомств и институтов развития", - сказал Генкель.
Вице-президент РЭЦ отметил, что на платформе "Мой экспорт" уже доступно более 100 услуг, которые помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности - от обучения, получения господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов.
Кроме того, на платформе "Мой экспорт" работает B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". Это база проверенных и аккредитованных экспертов и исполнителей в области ВЭД, к которым на платной основе можно обратиться за решением различных экспортных задач, таких как защита интеллектуальной собственности, организация перевозок, продвижение продукции по онлайн-каналам и так далее.
Татьяна Сахарова, заместитель Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК, сенатор Российской Федерации от Мурманской области
РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний
16 июня, 12:20
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала