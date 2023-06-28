https://ria.ru/20230628/genkel-1880963044.html
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно - РИА Новости, 28.06.2023
Роман Генкель: задача РЭЦ — донести, что экспорт — это доступно
Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:26
2023-06-28T18:26
2023-06-28T18:26
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии "Предприниматели для предпринимателей: от конкуренции к кооперации на пути создания ценности" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" 28 июня вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель."Одна из задач РЭЦ - донести, что экспорт - это доступно, потому что сейчас продавать за рубеж и получать соответствующую поддержку значительно проще и удобнее, чем когда-либо. Мы помогаем искать контрагентов, компенсируем затраты, оказываем страховую и кредитную поддержку и многое другое. Важно, что часть наших услуг уже доступна "в цифре" - на платформе "Мой экспорт", где экспортер может получить услуги не только от РЭЦ, но и от наших коллег – федеральных и региональных ведомств и институтов развития", - сказал Генкель.Вице-президент РЭЦ отметил, что на платформе "Мой экспорт" уже доступно более 100 услуг, которые помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности - от обучения, получения господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов.Кроме того, на платформе "Мой экспорт" работает B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". Это база проверенных и аккредитованных экспертов и исполнителей в области ВЭД, к которым на платной основе можно обратиться за решением различных экспортных задач, таких как защита интеллектуальной собственности, организация перевозок, продвижение продукции по онлайн-каналам и так далее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российским компаниям становится проще выходить на экспорт, для этого государством и институтами развития создаются необходимые условия, рассказал на сессии "Предприниматели для предпринимателей: от конкуренции к кооперации на пути создания ценности" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" 28 июня вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель.
"Одна из задач РЭЦ
- донести, что экспорт - это доступно, потому что сейчас продавать за рубеж и получать соответствующую поддержку значительно проще и удобнее, чем когда-либо. Мы помогаем искать контрагентов, компенсируем затраты, оказываем страховую и кредитную поддержку и многое другое. Важно, что часть наших услуг уже доступна "в цифре" - на платформе "Мой экспорт", где экспортер может получить услуги не только от РЭЦ, но и от наших коллег – федеральных и региональных ведомств и институтов развития", - сказал Генкель.
Вице-президент РЭЦ отметил, что на платформе "Мой экспорт" уже доступно более 100 услуг, которые помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности - от обучения, получения господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов.
Кроме того, на платформе "Мой экспорт" работает B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". Это база проверенных и аккредитованных экспертов и исполнителей в области ВЭД, к которым на платной основе можно обратиться за решением различных экспортных задач, таких как защита интеллектуальной собственности, организация перевозок, продвижение продукции по онлайн-каналам и так далее.
РЭЦ и центры поддержки экспорта в 2022 г поддержали более 1500 IT-компаний