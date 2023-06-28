https://ria.ru/20230628/gazeta-1880968259.html
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной - РИА Новости, 28.06.2023
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Новая газета — Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:41
2023-06-28T18:41
2023-06-28T19:21
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Новая газета — Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.Прокуратура приняла это решение после проверки, которая установила, что издание распространяет материалы экстремистских организаций: "ФБК"*, "штабов Навального"*.На принадлежащих "Новой газете — Европа" ресурсах и в печатных версиях издания на русском и латышском языках публикуют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной.В Генпрокуратуре указали, что организация распространяет ложные данные о якобы имеющих место массовых нарушениях прав и свобод россиян, репрессиях и военных преступлений против мирного населения, а также обвиняет страну в начале боевых действий на Украине."Новая газета — Европа" представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства, резюмировали в ведомстве.* Организации, признанные в России иноагентами.
https://ria.ru/20230317/genprokuratura-1858658084.html
https://ria.ru/20230619/agora-1879148986.html
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генеральная прокуратура рф, россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, украина
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Москва, Украина
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность организации "Новая газета — Европа" нежелательной