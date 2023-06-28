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Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной - РИА Новости, 28.06.2023
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18:41 28.06.2023 (обновлено: 19:21 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/gazeta-1880968259.html
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной - РИА Новости, 28.06.2023
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Новая газета — Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:41
2023-06-28T19:21
генеральная прокуратура рф
россия
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Новая газета — Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.Прокуратура приняла это решение после проверки, которая установила, что издание распространяет материалы экстремистских организаций: "ФБК"*, "штабов Навального"*.На принадлежащих "Новой газете — Европа" ресурсах и в печатных версиях издания на русском и латышском языках публикуют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной.В Генпрокуратуре указали, что организация распространяет ложные данные о якобы имеющих место массовых нарушениях прав и свобод россиян, репрессиях и военных преступлений против мирного населения, а также обвиняет страну в начале боевых действий на Украине."Новая газета — Европа" представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства, резюмировали в ведомстве.* Организации, признанные в России иноагентами.
https://ria.ru/20230317/genprokuratura-1858658084.html
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генеральная прокуратура рф, россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, украина
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Москва, Украина
Деятельность "Новой газеты — Европа" в России признали нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность организации "Новая газета — Европа" нежелательной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Новая газета — Европа" (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
Прокуратура приняла это решение после проверки, которая установила, что издание распространяет материалы экстремистских организаций: "ФБК"*, "штабов Навального"*.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО
17 марта, 17:08
На принадлежащих "Новой газете — Европа" ресурсах и в печатных версиях издания на русском и латышском языках публикуют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной.
В Генпрокуратуре указали, что организация распространяет ложные данные о якобы имеющих место массовых нарушениях прав и свобод россиян, репрессиях и военных преступлений против мирного населения, а также обвиняет страну в начале боевых действий на Украине.
"Новая газета — Европа" представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства, резюмировали в ведомстве.
* Организации, признанные в России иноагентами.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
19 июня, 14:25
 
Генеральная прокуратура РФРоссияФонд борьбы с коррупциейМоскваУкраина
 
 
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