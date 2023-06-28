https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html
Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка
Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка - РИА Новости, 28.06.2023
Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка
Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран в ходе брифинга, транслировавшегося телеканалом BFMTV, пообещал разобраться с трагедией, произошедшей... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:56
2023-06-28T12:56
2023-06-28T12:56
в мире
франция
нантер
париж
жеральд дарманен
tiktok
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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран в ходе брифинга, транслировавшегося телеканалом BFMTV, пообещал разобраться с трагедией, произошедшей накануне в Нантере, когда полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки. "Ответы будут предоставлены Франции и семье погибшего", - пообещал Веран. Он заверил граждан "в глубоком потрясении" всех членов правительства в связи с произошедшим. "Мы разделяем его с соседями, близкими и всей нацией, потому что речь идёт о молодом человеке 17-ти лет", - сказал Веран. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал правосудие провести честное расследование произошедшего. Мать убитого подростка призвала граждан выйти на "молчаливый марш" в четверг напротив префектуры департамента О-де-Сен. "Приходите ради моего сына, мы устроим восстание", - сообщила она в видео, опубликованном в TikTok. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин. Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны. Открывший огонь полицейский взят под стражу. По версии полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и осуществить проверку, когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, после чего полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый Мерседес остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Сообщается, что прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти", доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880838777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нантер, париж, жеральд дарманен, tiktok
В мире, Франция, Нантер, Париж, Жеральд Дарманен, TikTok
Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка
Глава правительства Франции Веран пообещал ответы семье погибшего подростка и всей стране
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости.
Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран в ходе брифинга, транслировавшегося телеканалом BFMTV
, пообещал разобраться с трагедией, произошедшей накануне в Нантере, когда полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки.
"Ответы будут предоставлены Франции и семье погибшего", - пообещал Веран.
Во Франции во время беспорядков ранены 20 полицейских
Он заверил граждан "в глубоком потрясении" всех членов правительства в связи с произошедшим.
"Мы разделяем его с соседями, близкими и всей нацией, потому что речь идёт о молодом человеке 17-ти лет", - сказал Веран.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен
призвал правосудие провести честное расследование произошедшего.
Мать убитого подростка призвала граждан выйти на "молчаливый марш" в четверг напротив префектуры департамента О-де-Сен. "Приходите ради моего сына, мы устроим восстание", - сообщила она в видео, опубликованном в TikTok
.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа
– застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки.
Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин.
Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо
, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
Открывший огонь полицейский взят под стражу.
По версии полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и осуществить проверку, когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, после чего полицейский открыл огонь.
Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый Мерседес остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте.
Сообщается, что прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти", доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.
Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией