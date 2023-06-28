https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880838777.html

Во Франции во время беспорядков ранены 20 полицейских

Во Франции во время беспорядков ранены 20 полицейских - РИА Новости, 28.06.2023

Во Франции во время беспорядков ранены 20 полицейских

Двадцать полицейских получили легкие ранения в департаменте О-де-Сен на западе Парижа в результате беспорядков после убийства полицией подростка, сообщает... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:43

2023-06-28T10:43

2023-06-28T10:43

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Двадцать полицейских получили легкие ранения в департаменте О-де-Сен на западе Парижа в результате беспорядков после убийства полицией подростка, сообщает французский телеканал BFMTV. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате чего вечером в городе вспыхнули беспорядки. "Ночные беспорядки вспыхнули на Нантерре, но в течение ночи распространилось на другие муниципалитеты в О-де-Сен (французский департамент - ред.). Во время вмешательства полиции 20 жандармов получили легкие ранения", - сообщает телеканал. Отмечается, что в ходе беспорядков около 25 автомобилей были уничтожены, ряд административных зданий подверглись поджогам, автомобили полиции и пожарной службы были разбиты, кроме того на улицах появились баррикады из мусорных баков. Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в ряде французских городов. Протестующие поджигали мусорные баки и строительные леса, разбивали витрины и остановки. Начались стычки с полицией. Протесты прошли в Париже и Нантере, парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа, в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс и других. Протестующие также подожгли здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин. По данным полиции, 24 человека были задержаны.

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, нантер, франция