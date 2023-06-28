https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html
Во Франции полицейского, застрелившего подростка, поместили под стражу
Во Франции полицейского, застрелившего подростка, поместили под стражу - РИА Новости, 28.06.2023
Во Франции полицейского, застрелившего подростка, поместили под стражу
Полицейский, застреливший подростка в ходе дорожной проверки в среду в Нантере, помещен под стражу, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:06
2023-06-28T09:06
2023-06-28T09:51
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Полицейский, застреливший подростка в ходе дорожной проверки в среду в Нантере, помещен под стражу, передает телеканал BFMTV. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. Полицейский, открывший огонь, помещен под стражу. По версии полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и проверить, когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, после чего полицейский открыл огонь. Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый "Мерседес" остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте. Сообщается, что прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти", доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции. Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в ряде французских городов. Протестующие поджигали мусорные баки и строительные леса, разбивали витрины и остановки. Начались стычки с полицией. Протесты прошли в Париже и Нантере, парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа, в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс и других. Протестующие также подожгли здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин. По данным полиции, 24 человека были задержаны.
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880824544.html
https://ria.ru/20230628/besporyadki-1880808330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нантер, франция, париж
В мире, Нантер, Франция, Париж
Во Франции полицейского, застрелившего подростка, поместили под стражу
Во Франции полицейского, застрелившего подростка в Нантере, поместили под стражу
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости.
Полицейский, застреливший подростка в ходе дорожной проверки в среду в Нантере, помещен под стражу, передает телеканал BFMTV
.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа
– застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.
Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека
Полицейский, открывший огонь, помещен под стражу.
По версии полицейского, он начал приближаться к автомобилю, чтобы его остановить и проверить, когда водитель нажал на газ, попытавшись наехать на него, после чего полицейский открыл огонь.
Однако на распространенных в соцсетях видео видно, что желтый "Мерседес" остановился по требованию полиции, один полицейский подошел к водителю, другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. 17-летний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте.
Сообщается, что прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти", доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.
Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в ряде французских городов. Протестующие поджигали мусорные баки и строительные леса, разбивали витрины и остановки. Начались стычки с полицией. Протесты прошли в Париже и Нантере, парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа, в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс
и других. Протестующие также подожгли здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин. По данным полиции, 24 человека были задержаны.
СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа