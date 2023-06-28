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Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве - РИА Новости, 29.06.2023
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10:08 28.06.2023 (обновлено: 15:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230628/fotovystavka-1881176748.html
Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве
Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве - РИА Новости, 29.06.2023
Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве
Уличная фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве, посмотреть её можно до 23 июля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-28T10:08
2023-06-29T15:01
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве, посмотреть её можно до 23 июля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фотовыставка "Путешествие света" открылась на Рождественском бульваре. Уличная экспозиция рассказывает, какой путь проходит электричество прежде, чем попасть в наши дома. Смотря на фото, вы словно переноситесь в самые живописные уголки Сибири, Урала, Северного Кавказа и других регионов России – туда, где расположены объекты группы "Россети"", - говорится в сообщении. Отмечается, что посмотреть выставку можно до 23 июля.
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городское хозяйство москвы, россети, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Россети, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramФотовыставка "Путешествие света" на Рождественском бульваре
Фотовыставка Путешествие света на Рождественском бульваре - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве, посмотреть её можно до 23 июля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фотовыставка "Путешествие света" открылась на Рождественском бульваре. Уличная экспозиция рассказывает, какой путь проходит электричество прежде, чем попасть в наши дома. Смотря на фото, вы словно переноситесь в самые живописные уголки Сибири, Урала, Северного Кавказа и других регионов России – туда, где расположены объекты группы "Россети"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посмотреть выставку можно до 23 июля.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыРоссетиМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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