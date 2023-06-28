https://ria.ru/20230628/fotovystavka-1881176748.html

Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве

Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве - РИА Новости, 29.06.2023

Фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве

Уличная фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве, посмотреть её можно до 23 июля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-28T10:08

2023-06-28T10:08

2023-06-29T15:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

россети

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Путешествие света" об электричестве открылась в Москве, посмотреть её можно до 23 июля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фотовыставка "Путешествие света" открылась на Рождественском бульваре. Уличная экспозиция рассказывает, какой путь проходит электричество прежде, чем попасть в наши дома. Смотря на фото, вы словно переноситесь в самые живописные уголки Сибири, Урала, Северного Кавказа и других регионов России – туда, где расположены объекты группы "Россети"", - говорится в сообщении. Отмечается, что посмотреть выставку можно до 23 июля.

https://ria.ru/20230213/fotovystavki-1851926768.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, россети, москва, комплекс городского хозяйства москвы