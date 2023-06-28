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Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ - РИА Новости, 28.06.2023
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Союзное государство
 
16:56 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/forum-1880945361.html
Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ
Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ - РИА Новости, 28.06.2023
Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ
Сотрудничество регионов России и Беларуси – важнейшая составляющая союзного строительства, заявил на Х форуме регионов Союзного государства (СГ), проходящего в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:56
2023-06-28T16:56
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
уфа
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УФА, 28 июн – РИА Новости. Сотрудничество регионов России и Беларуси – важнейшая составляющая союзного строительства, заявил на Х форуме регионов Союзного государства (СГ), проходящего в Уфе, госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.Подводя итоги форума, он назвал его повестку содержательной и особо отметил значимость дискуссии о перспективах союза России и Беларуси."Содержательная повестка, насыщенная культурная программа, яркая конгрессно-выставочная компонента форума – все прошло на высшем уровне. И хочу отметить, что тот диалог глав регионов, который состоялся на пленарном заседании, посвященном десятилетию форума, и дальнейшая дискуссия о перспективах союзного строительства – все это глобально идет в копилку межгосударственных отношений Беларуси и России, работает на развитие системы этих отношений и форматов взаимодействия, на поддержку союзных программ", - сказал Мезенцев журналистам.Он добавил, что отчет о реализации 28 союзных программ будет дан осенью на Совете министров Союзного государства."Мы узнаем, что уже сделано в рамках реализации 28 долгосрочных союзных программ, далее совет министров рассмотрит проекты тех документов, которые позже будут представлены главам государства, в том числе по экономической повестке", - рассказал госсекретарь.
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дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, уфа
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия, Уфа

Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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УФА, 28 июн – РИА Новости. Сотрудничество регионов России и Беларуси – важнейшая составляющая союзного строительства, заявил на Х форуме регионов Союзного государства (СГ), проходящего в Уфе, госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
Подводя итоги форума, он назвал его повестку содержательной и особо отметил значимость дискуссии о перспективах союза России и Беларуси.
"Содержательная повестка, насыщенная культурная программа, яркая конгрессно-выставочная компонента форума – все прошло на высшем уровне. И хочу отметить, что тот диалог глав регионов, который состоялся на пленарном заседании, посвященном десятилетию форума, и дальнейшая дискуссия о перспективах союзного строительства – все это глобально идет в копилку межгосударственных отношений Беларуси и России, работает на развитие системы этих отношений и форматов взаимодействия, на поддержку союзных программ", - сказал Мезенцев журналистам.
Он добавил, что отчет о реализации 28 союзных программ будет дан осенью на Совете министров Союзного государства.
"Мы узнаем, что уже сделано в рамках реализации 28 долгосрочных союзных программ, далее совет министров рассмотрит проекты тех документов, которые позже будут представлены главам государства, в том числе по экономической повестке", - рассказал госсекретарь.
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Союзное государствоДмитрий МезенцевРоссияБелоруссияУфа
 
 
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