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Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ

Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ - РИА Новости, 28.06.2023

Мезенцев: форум регионов РФ и РБ работает на развитие союзных программ

Сотрудничество регионов России и Беларуси – важнейшая составляющая союзного строительства, заявил на Х форуме регионов Союзного государства (СГ), проходящего в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:56

2023-06-28T16:56

2023-06-28T16:56

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

уфа

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УФА, 28 июн – РИА Новости. Сотрудничество регионов России и Беларуси – важнейшая составляющая союзного строительства, заявил на Х форуме регионов Союзного государства (СГ), проходящего в Уфе, госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.Подводя итоги форума, он назвал его повестку содержательной и особо отметил значимость дискуссии о перспективах союза России и Беларуси."Содержательная повестка, насыщенная культурная программа, яркая конгрессно-выставочная компонента форума – все прошло на высшем уровне. И хочу отметить, что тот диалог глав регионов, который состоялся на пленарном заседании, посвященном десятилетию форума, и дальнейшая дискуссия о перспективах союзного строительства – все это глобально идет в копилку межгосударственных отношений Беларуси и России, работает на развитие системы этих отношений и форматов взаимодействия, на поддержку союзных программ", - сказал Мезенцев журналистам.Он добавил, что отчет о реализации 28 союзных программ будет дан осенью на Совете министров Союзного государства."Мы узнаем, что уже сделано в рамках реализации 28 долгосрочных союзных программ, далее совет министров рассмотрит проекты тех документов, которые позже будут представлены главам государства, в том числе по экономической повестке", - рассказал госсекретарь.

https://ria.ru/20230622/sg-1879721912.html

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Алёна Пава

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, уфа