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Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
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09:34 28.06.2023 (обновлено: 10:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/firtash-1880828305.html
Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ
Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ стал советником при международных организациях Белоруссии, и теперь его экстрадиция в США невозможна, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:34
2023-06-28T10:16
в мире
вена
белоруссия
сша
дмитрий фирташ (предприниматель)
оон
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ стал советником при международных организациях Белоруссии, и теперь его экстрадиция в США невозможна, сообщает издание Deutsche Welle*. "Неожиданный поворот по делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Чтобы остаться в Австрии, украинский бизнесмен получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене", - пишет издание со ссылкой на имеющееся в редакции решение Высшего земельного суда Вены по его делу. Отмечается, что в тексте решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции, на более 30 страниц перечислены аргументы защиты Фирташа, благодаря которым "он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы" по делу об экстрадиции его в США рассмотрение дела будет начато заново. Должность, которую он занял при ООН по промышленному развитию (UNIDO), предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.В посольстве Белоруссии в Вене на момент публикации статьи не дали ответ изданию, чем именно занимается Фирташ в статусе "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице". Нота о делегировании Фирташа как представителя при UNIDO была передана в штаб-квартиру организации еще 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции, ссылаясь на "дипломатический иммунитет".В то же время, как передает издание, министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского министерства иностранных дел. "Правительство в Вене не считает украинца лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая правовой иммунитет", - пояснило издание."Решением от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав суд дать самостоятельную правовую оценку, независимо от позиции минюста Австрии, в том, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа. Если суд признает украинца дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено", - резюмировало издание.Кроме прочего, представитель адвокатов Фирташа сообщил изданию, что судебные процессы не комментируются. Таким образом, без ответа остался вопрос, было ли согласовано назначение Фирташа советником в Вене с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или правительством в Минске.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230317/obyski-1858688765.html
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в мире, вена, белоруссия, сша, дмитрий фирташ (предприниматель), оон
В мире, Вена, Белоруссия, США, Дмитрий Фирташ (предприниматель), ООН
Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ

Dw: Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, его экстрадиция невозможна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУкраинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ стал советником при международных организациях Белоруссии, и теперь его экстрадиция в США невозможна, сообщает издание Deutsche Welle*.
"Неожиданный поворот по делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Чтобы остаться в Австрии, украинский бизнесмен получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене", - пишет издание со ссылкой на имеющееся в редакции решение Высшего земельного суда Вены по его делу.
Дмитрий Фирташ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Отмечается, что в тексте решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции, на более 30 страниц перечислены аргументы защиты Фирташа, благодаря которым "он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы" по делу об экстрадиции его в США рассмотрение дела будет начато заново. Должность, которую он занял при ООН по промышленному развитию (UNIDO), предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.
В посольстве Белоруссии в Вене на момент публикации статьи не дали ответ изданию, чем именно занимается Фирташ в статусе "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице". Нота о делегировании Фирташа как представителя при UNIDO была передана в штаб-квартиру организации еще 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции, ссылаясь на "дипломатический иммунитет".
В то же время, как передает издание, министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского министерства иностранных дел. "Правительство в Вене не считает украинца лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая правовой иммунитет", - пояснило издание.
«
"Решением от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав суд дать самостоятельную правовую оценку, независимо от позиции минюста Австрии, в том, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа. Если суд признает украинца дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено", - резюмировало издание.
Кроме прочего, представитель адвокатов Фирташа сообщил изданию, что судебные процессы не комментируются. Таким образом, без ответа остался вопрос, было ли согласовано назначение Фирташа советником в Вене с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или правительством в Минске.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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В миреВенаБелоруссияСШАДмитрий Фирташ (предприниматель)ООН
 
 
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