Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, пишут СМИ
Dw: Фирташ получил дипломатическую должность от Белоруссии, его экстрадиция невозможна
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ стал советником при международных организациях Белоруссии, и теперь его экстрадиция в США невозможна, сообщает издание Deutsche Welle*.
Отмечается, что в тексте решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции, на более 30 страниц перечислены аргументы защиты Фирташа, благодаря которым "он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы" по делу об экстрадиции его в США рассмотрение дела будет начато заново. Должность, которую он занял при ООН по промышленному развитию (UNIDO), предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.
В посольстве Белоруссии в Вене на момент публикации статьи не дали ответ изданию, чем именно занимается Фирташ в статусе "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице". Нота о делегировании Фирташа как представителя при UNIDO была передана в штаб-квартиру организации еще 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции, ссылаясь на "дипломатический иммунитет".
В то же время, как передает издание, министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского министерства иностранных дел. "Правительство в Вене не считает украинца лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая правовой иммунитет", - пояснило издание.
«
"Решением от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав суд дать самостоятельную правовую оценку, независимо от позиции минюста Австрии, в том, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа. Если суд признает украинца дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено", - резюмировало издание.
Кроме прочего, представитель адвокатов Фирташа сообщил изданию, что судебные процессы не комментируются. Таким образом, без ответа остался вопрос, было ли согласовано назначение Фирташа советником в Вене с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или правительством в Минске.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.