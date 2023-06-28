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Михаил Евраев обсудил с Никитой Михалковым культурную жизнь региона - РИА Новости, 28.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/evraev-1880983579.html
Михаил Евраев обсудил с Никитой Михалковым культурную жизнь региона
Михаил Евраев обсудил с Никитой Михалковым культурную жизнь региона - РИА Новости, 28.06.2023
Михаил Евраев обсудил с Никитой Михалковым культурную жизнь региона
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с российским кинорежиссером Никитой Михалковым культурную жизнь региона, отметив, в частности, сильные... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:59
2023-06-28T19:59
ярославская область
ярославская область
ярославль
никита михалков
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с российским кинорежиссером Никитой Михалковым культурную жизнь региона, отметив, в частности, сильные театральные традиции, сообщает областное правительство. В Ярославле в рамках проекта "Большие гастроли" Центра театра и кино проходит спектакль "12" в постановке Никиты Михалкова. Перед вторым показом спектакля с актером и режиссером встретился губернатор Михаил Евраев. Он поблагодарил Никиту Сергеевича за интерес к региону, а Центр театра и кино - за организованные гастроли, назвав их "замечательным проектом", который "дает возможность жителям нашей страны знакомиться с лучшими работами и постановками". "Для Ярославской области это настоящий праздник, мы хотим, чтобы подобных ярких культурных событий в регионе становилось как можно больше. Искусство объединяет нас, это особенно актуально сейчас", - заявил Евраев. Глава региона отметил, что на родине первого русского театра очень сильны традиции театральной культуры. В области при поддержке правительства региона регулярно проходят молодежный фестиваль "Будущее театральной России", Волковский фестиваль, фестиваль имени Розова и другие. Никита Михалков на встрече с губернатором отметил, что очень любит Ярославль. В частности, 11 июня он посетил празднование 600-летия Годеновского креста, организованное при поддержке правительства области. Журналистам Михалков рассказал, что в этот свой приезд снова побывал в Годеново. "Ярославская область - это благословенное место. И когда все это умножается на ширину Волги - эти мощь и покой очень волнуют", - цитирует кинорежиссера пресс-служба правительства Ярославской области.
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ярославская область, ярославль, никита михалков, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Никита Михалков, Михаил Евраев

Михаил Евраев обсудил с Никитой Михалковым культурную жизнь региона

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с российским кинорежиссером Никитой Михалковым культурную жизнь региона, отметив, в частности, сильные театральные традиции, сообщает областное правительство.
В Ярославле в рамках проекта "Большие гастроли" Центра театра и кино проходит спектакль "12" в постановке Никиты Михалкова. Перед вторым показом спектакля с актером и режиссером встретился губернатор Михаил Евраев. Он поблагодарил Никиту Сергеевича за интерес к региону, а Центр театра и кино - за организованные гастроли, назвав их "замечательным проектом", который "дает возможность жителям нашей страны знакомиться с лучшими работами и постановками".
«
"Для Ярославской области это настоящий праздник, мы хотим, чтобы подобных ярких культурных событий в регионе становилось как можно больше. Искусство объединяет нас, это особенно актуально сейчас", - заявил Евраев.
Глава региона отметил, что на родине первого русского театра очень сильны традиции театральной культуры. В области при поддержке правительства региона регулярно проходят молодежный фестиваль "Будущее театральной России", Волковский фестиваль, фестиваль имени Розова и другие.
Никита Михалков на встрече с губернатором отметил, что очень любит Ярославль. В частности, 11 июня он посетил празднование 600-летия Годеновского креста, организованное при поддержке правительства области. Журналистам Михалков рассказал, что в этот свой приезд снова побывал в Годеново.
«
"Ярославская область - это благословенное место. И когда все это умножается на ширину Волги - эти мощь и покой очень волнуют", - цитирует кинорежиссера пресс-служба правительства Ярославской области.

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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльНикита МихалковМихаил Евраев
 
 
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