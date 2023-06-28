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Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/elenovka-1880962000.html
Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году
Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году - РИА Новости, 28.06.2023
Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году
Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:21
2023-06-28T18:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
мвд украины
батальон "азов"
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая подтвердила его гибель в результате украинского удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в 2022 году. "Погиб заместитель командира полка "Азов"*, подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года... Воспитал большое количество молодых "азовцев". Мой брат был чрезвычайно мужественным", - приводит слова сестры погибшего издание "Страна.ua", ссылаясь на ее аккаунт в соцсети. В ночь на 29 июля 2022 года минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230105/elenovka-1843194355.html
россия
донецкая народная республика
украина
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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году

Сестра замкомандира "Азова" Букарева подтвердила его гибель при ударе по СИЗО в Еленовке

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая подтвердила его гибель в результате украинского удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в 2022 году.
"Погиб заместитель командира полка "Азов"*, подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года... Воспитал большое количество молодых "азовцев". Мой брат был чрезвычайно мужественным", - приводит слова сестры погибшего издание "Страна.ua", ссылаясь на ее аккаунт в соцсети.
В ночь на 29 июля 2022 года минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныБатальон "Азов"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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