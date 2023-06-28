https://ria.ru/20230628/elenovka-1880962000.html

Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году

Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году - РИА Новости, 28.06.2023

Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году

Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:21

2023-06-28T18:21

2023-06-28T18:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

мвд украины

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805909509_0:65:1164:720_1920x0_80_0_0_780fb231ecd879cc8ba1b0dffc738738.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая подтвердила его гибель в результате украинского удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в 2022 году. "Погиб заместитель командира полка "Азов"*, подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года... Воспитал большое количество молодых "азовцев". Мой брат был чрезвычайно мужественным", - приводит слова сестры погибшего издание "Страна.ua", ссылаясь на ее аккаунт в соцсети. В ночь на 29 июля 2022 года минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230105/elenovka-1843194355.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, батальон "азов", ситуация в днр и лнр