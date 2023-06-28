Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году
Сестра замкомандира "Азова" Букарева подтвердила его гибель при ударе по СИЗО в Еленовке
© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сестра заместителя командира националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая подтвердила его гибель в результате украинского удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в 2022 году.
"Погиб заместитель командира полка "Азов"*, подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года... Воспитал большое количество молодых "азовцев". Мой брат был чрезвычайно мужественным", - приводит слова сестры погибшего издание "Страна.ua", ссылаясь на ее аккаунт в соцсети.
В ночь на 29 июля 2022 года минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
* Запрещенная в России террористическая организация