https://ria.ru/20230628/elektrosamokat-1880860515.html
В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку
В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.06.2023
В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку
Самокатчик сбил на тротуаре двухлетнюю девочку в Аксае Ростовской области, а затем скрылся, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:50
2023-06-28T11:50
2023-06-28T11:50
происшествия
аксай
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Самокатчик сбил на тротуаре двухлетнюю девочку в Аксае Ростовской области, а затем скрылся, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. Инцидент произошел во вторник вечером на улице Шевченко, в районе дома 156. "Неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, по предварительным данным, при движении по тротуару допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2021 года рождения, которая находилась рядом с мамой 1996 года рождения", - сказал он. После этого самокатчик скрылся. В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
аксай
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аксай, ростовская область
Происшествия, Аксай, Ростовская область
В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку
В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку и скрылся
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Самокатчик сбил на тротуаре двухлетнюю девочку в Аксае Ростовской области, а затем скрылся, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Инцидент произошел во вторник вечером на улице Шевченко, в районе дома 156.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, по предварительным данным, при движении по тротуару допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2021 года рождения, которая находилась рядом с мамой 1996 года рождения", - сказал он. После этого самокатчик скрылся.
В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.
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