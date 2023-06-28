https://ria.ru/20230628/elektrosamokat-1880860515.html

В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку

В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку - РИА Новости, 28.06.2023

В ростовском Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку

Самокатчик сбил на тротуаре двухлетнюю девочку в Аксае Ростовской области, а затем скрылся, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:50

2023-06-28T11:50

2023-06-28T11:50

происшествия

аксай

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Самокатчик сбил на тротуаре двухлетнюю девочку в Аксае Ростовской области, а затем скрылся, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. Инцидент произошел во вторник вечером на улице Шевченко, в районе дома 156. "Неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, по предварительным данным, при движении по тротуару допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2021 года рождения, которая находилась рядом с мамой 1996 года рождения", - сказал он. После этого самокатчик скрылся. В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html

аксай

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, аксай, ростовская область