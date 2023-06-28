Рейтинг@Mail.ru
Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
11:44 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dorogi-1880859260.html
Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги
Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги - РИА Новости, 28.06.2023
Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги
Челябинский губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 585,5 миллиона рублей в 2023 году на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:44
2023-06-28T11:44
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/79/1551957963_0:47:3129:1807_1920x0_80_0_0_7bd732ef4bcd41846073f83902f4bb6b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 585,5 миллиона рублей в 2023 году на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит через шесть муниципалитетов и является визитной карточкой региона, сообщила пресс-служба правительства области. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в текущем году Челябинскую область ждет большой "дорожный рывок". "В Челябинске отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна. Здесь самое главное – качество. Дороги – это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города… Необходимо перейти к плановой работе на пятилетний период. Поручаю миндору региона до 1 июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам, как мы это сделали по региональным. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза", - отмечал Текслер. "В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение о направлении дополнительных средств на ремонт дороги Южноуральск-Магнитогорск. Это еще 585,5 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт еще 6 участков автодороги протяженностью 19 километров. Таким образом, в этом дорожном сезоне будет отремонтировано почти 50 километров важной для всего региона дорожной артерии", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Он добавил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск входит в опорную сеть региона, это одно из приоритетных направлений в работе дорожников, трасса соединяет крупные промышленные центры, является визитной карточкой региона. Нечаев пояснил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск общей протяженностью 216,4 километра проходит по территории 6 муниципальных образований, дорогой пользуются тысячи предприятий и сотни тысяч жителей области и гостей региона. Изначально, по данным министерства, в этом году в планы дорожных работ были включены ремонты на четырех крупных участках дороги. Средства были направлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность этих участков составляет 26 километров. Еще на 3 километрах за счет средств на содержание будет выполнено устройство верхнего слоя дорожной одежды. В общей сложности планировалось отремонтировать порядка 29 километров. Кроме того, поясняет министерство, в Еткульском районе дорожный объект нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет сдан в эксплуатацию с опережением срока - на дороге Еткуль-Еманжелинка протяженностью 18 километров работы завершат не в октябре, как планировалось, а уже в июне. Подрядчик ООО "ДорСтройГрупп" проводил работы по трехлетнему контракту. В 2021 году здесь были проведены подготовительные работы, в 2022 году отремонтировали 7 километров, в этом году - оставшиеся 11,5 километра. По словам руководителя ООО "ДорСтройГрупп" Антона Зеркина, после ремонта произошли кардинальные изменения, которые касаются и габаритов, и категории дороги. "Теперь это дорога 3-й категории с шириной проезжей части 3,5 метра. Она приведена в нормативное состояние, что обеспечивает безопасность передвижения для водителей и пассажиров", - цитирует пресс-служба слова Зеркина. Министерство дорожного хозяйства и транспорта области напоминает, что в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Челябинской области будет отремонтировано 300 километров дорог.
https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html
https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/79/1551957963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92a26f4003f96283f58bbe2989c26fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей текслер, челябинская область, челябинск
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область, Челябинск

Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 585,5 миллиона рублей в 2023 году на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит через шесть муниципалитетов и является визитной карточкой региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в текущем году Челябинскую область ждет большой "дорожный рывок". "В Челябинске отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна. Здесь самое главное – качество. Дороги – это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города… Необходимо перейти к плановой работе на пятилетний период. Поручаю миндору региона до 1 июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам, как мы это сделали по региональным. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза", - отмечал Текслер.
"В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение о направлении дополнительных средств на ремонт дороги Южноуральск-Магнитогорск. Это еще 585,5 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт еще 6 участков автодороги протяженностью 19 километров. Таким образом, в этом дорожном сезоне будет отремонтировано почти 50 километров важной для всего региона дорожной артерии", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева.
Он добавил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск входит в опорную сеть региона, это одно из приоритетных направлений в работе дорожников, трасса соединяет крупные промышленные центры, является визитной карточкой региона. Нечаев пояснил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск общей протяженностью 216,4 километра проходит по территории 6 муниципальных образований, дорогой пользуются тысячи предприятий и сотни тысяч жителей области и гостей региона.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц
15 июня, 09:08
Изначально, по данным министерства, в этом году в планы дорожных работ были включены ремонты на четырех крупных участках дороги. Средства были направлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность этих участков составляет 26 километров. Еще на 3 километрах за счет средств на содержание будет выполнено устройство верхнего слоя дорожной одежды. В общей сложности планировалось отремонтировать порядка 29 километров.
Кроме того, поясняет министерство, в Еткульском районе дорожный объект нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет сдан в эксплуатацию с опережением срока - на дороге Еткуль-Еманжелинка протяженностью 18 километров работы завершат не в октябре, как планировалось, а уже в июне. Подрядчик ООО "ДорСтройГрупп" проводил работы по трехлетнему контракту. В 2021 году здесь были проведены подготовительные работы, в 2022 году отремонтировали 7 километров, в этом году - оставшиеся 11,5 километра.
По словам руководителя ООО "ДорСтройГрупп" Антона Зеркина, после ремонта произошли кардинальные изменения, которые касаются и габаритов, и категории дороги. "Теперь это дорога 3-й категории с шириной проезжей части 3,5 метра. Она приведена в нормативное состояние, что обеспечивает безопасность передвижения для водителей и пассажиров", - цитирует пресс-служба слова Зеркина.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта области напоминает, что в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Челябинской области будет отремонтировано 300 километров дорог.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства
22 мая, 15:04
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинская областьЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала