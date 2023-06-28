https://ria.ru/20230628/dorogi-1880859260.html

Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги

Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги - РИА Новости, 28.06.2023

Челябинский губернатор направил дополнительные средства на дороги

Челябинский губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 585,5 миллиона рублей в 2023 году на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:44

2023-06-28T11:44

2023-06-28T11:44

челябинская область

алексей текслер

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 585,5 миллиона рублей в 2023 году на ремонт автодороги Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит через шесть муниципалитетов и является визитной карточкой региона, сообщила пресс-служба правительства области. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в текущем году Челябинскую область ждет большой "дорожный рывок". "В Челябинске отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна. Здесь самое главное – качество. Дороги – это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города… Необходимо перейти к плановой работе на пятилетний период. Поручаю миндору региона до 1 июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам, как мы это сделали по региональным. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза", - отмечал Текслер. "В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение о направлении дополнительных средств на ремонт дороги Южноуральск-Магнитогорск. Это еще 585,5 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт еще 6 участков автодороги протяженностью 19 километров. Таким образом, в этом дорожном сезоне будет отремонтировано почти 50 километров важной для всего региона дорожной артерии", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Он добавил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск входит в опорную сеть региона, это одно из приоритетных направлений в работе дорожников, трасса соединяет крупные промышленные центры, является визитной карточкой региона. Нечаев пояснил, что дорога Южноуральск-Магнитогорск общей протяженностью 216,4 километра проходит по территории 6 муниципальных образований, дорогой пользуются тысячи предприятий и сотни тысяч жителей области и гостей региона. Изначально, по данным министерства, в этом году в планы дорожных работ были включены ремонты на четырех крупных участках дороги. Средства были направлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность этих участков составляет 26 километров. Еще на 3 километрах за счет средств на содержание будет выполнено устройство верхнего слоя дорожной одежды. В общей сложности планировалось отремонтировать порядка 29 километров. Кроме того, поясняет министерство, в Еткульском районе дорожный объект нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет сдан в эксплуатацию с опережением срока - на дороге Еткуль-Еманжелинка протяженностью 18 километров работы завершат не в октябре, как планировалось, а уже в июне. Подрядчик ООО "ДорСтройГрупп" проводил работы по трехлетнему контракту. В 2021 году здесь были проведены подготовительные работы, в 2022 году отремонтировали 7 километров, в этом году - оставшиеся 11,5 километра. По словам руководителя ООО "ДорСтройГрупп" Антона Зеркина, после ремонта произошли кардинальные изменения, которые касаются и габаритов, и категории дороги. "Теперь это дорога 3-й категории с шириной проезжей части 3,5 метра. Она приведена в нормативное состояние, что обеспечивает безопасность передвижения для водителей и пассажиров", - цитирует пресс-служба слова Зеркина. Министерство дорожного хозяйства и транспорта области напоминает, что в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Челябинской области будет отремонтировано 300 километров дорог.

https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html

https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей текслер, челябинская область, челябинск