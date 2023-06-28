Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 28.06.2023 (обновлено: 21:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880990844.html
Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела
Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела - РИА Новости, 28.06.2023
Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела
Две девочки пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:44
2023-06-28T21:06
в мире
донецк
петровский район
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879541508_0:314:3028:2017_1920x0_80_0_0_3a19d12857d7f1461a853c7d798d63a2.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Две девочки пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Снова от варварских обстрелов фашистских нелюдей страдают наши дети. В результате обстрела ул. Петровского украинскими нацистами ранения получили две девочки 2009 года рождения. Обе пострадавшие ученицы школы № 88 Кировского района", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
https://ria.ru/20230627/narusheniya-1880709529.html
донецк
петровский район
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879541508_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_54b1fcb989d5838f6efd9a2689e2173d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Петровский район, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецкая Народная Республика
Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела

Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела Петровского района

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Две девочки пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Снова от варварских обстрелов фашистских нелюдей страдают наши дети. В результате обстрела ул. Петровского украинскими нацистами ранения получили две девочки 2009 года рождения. Обе пострадавшие ученицы школы № 88 Кировского района", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
Вчера, 13:04
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР
27 июня, 14:23
 
В миреДонецкПетровский районКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала