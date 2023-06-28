https://ria.ru/20230628/donetsk-1880990844.html

Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела

Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела - РИА Новости, 28.06.2023

Мэр Донецка: две девочки получили ранения в результате обстрела

Две девочки пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:44

2023-06-28T20:44

2023-06-28T21:06

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Две девочки пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Снова от варварских обстрелов фашистских нелюдей страдают наши дети. В результате обстрела ул. Петровского украинскими нацистами ранения получили две девочки 2009 года рождения. Обе пострадавшие ученицы школы № 88 Кировского района", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html

https://ria.ru/20230627/narusheniya-1880709529.html

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донецкая народная республика

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