https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:04

2023-06-28T13:04

2023-06-28T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 11.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 12.10 - три таких же снаряда по Старомихайловке и пять снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html

https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html

горловка

донецк

зайцево

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, зайцево, стирол