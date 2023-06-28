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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:04
2023-06-28T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 11.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 12.10 - три таких же снаряда по Старомихайловке и пять снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html
https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html
горловка
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в мире, горловка, донецк, зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Зайцево, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
Вчера, 11:13
Отмечается, что в 11.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 12.10 - три таких же снаряда по Старомихайловке и пять снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкЗайцевоСтирол
 
 
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