https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:04
2023-06-28T13:04
2023-06-28T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке, поселкам Зайцево и Старомихайловка в ДНР за 25 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 11.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 12.10 - три таких же снаряда по Старомихайловке и пять снарядов калибра 152 миллиметра по Зайцево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк, зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Зайцево, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка из артиллерии