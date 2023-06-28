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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 28.06.2023 (обновлено: 11:14 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880837425.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:36
2023-06-28T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - рассказали в представительстве.О последствиях не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - рассказали в представительстве.
О последствиях не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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