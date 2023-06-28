https://ria.ru/20230628/donetsk-1880837425.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 28.06.2023

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:36

2023-06-28T10:36

2023-06-28T11:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - рассказали в представительстве.О последствиях не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины