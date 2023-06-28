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В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.06.2023
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС
Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева в контексте разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:24
2023-06-28T16:24
2023-06-28T16:27
специальная военная операция на украине
мария захарова
разрушение каховской гэс
в мире
херсонская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева в контексте разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. "В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности, беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию", – сказала Захарова. Она также добавила, что профильные российские ведомства продолжают заниматься ликвидацией последствий катастрофы. Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230623/pismo-1880078211.html
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мария захарова, разрушение каховской гэс, в мире, херсонская область , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Херсонская область , Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС
В МИД удивились реакции международных организаций на диверсию Киева на Каховской ГЭС