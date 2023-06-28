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В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 28.06.2023 (обновлено: 16:27 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/diversiya-1880938111.html
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.06.2023
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС
Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева в контексте разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:24
2023-06-28T16:27
специальная военная операция на украине
мария захарова
разрушение каховской гэс
в мире
херсонская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева в контексте разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. "В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности, беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию", – сказала Захарова. Она также добавила, что профильные российские ведомства продолжают заниматься ликвидацией последствий катастрофы. Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230623/pismo-1880078211.html
https://ria.ru/20230622/nakazanie-1879692147.html
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мария захарова, разрушение каховской гэс, в мире, херсонская область , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Разрушение Каховской ГЭС, В мире, Херсонская область , Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД удивились реакции международных организаций на ЧП на Каховской ГЭС

В МИД удивились реакции международных организаций на диверсию Киева на Каховской ГЭС

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева в контексте разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя
23 июня, 18:45
"В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности, беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию", – сказала Захарова.
Она также добавила, что профильные российские ведомства продолжают заниматься ликвидацией последствий катастрофы.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
22 июня, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваРазрушение Каховской ГЭСВ миреХерсонская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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