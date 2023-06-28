https://ria.ru/20230628/deti-1880850236.html

"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания

"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания - РИА Новости, 28.06.2023

"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания

Расстройства пищевого поведения стремительно молодеют, и в большинстве случаев дебют заболевания - уже в подростковом возрасте. Как не надо вести себя родителям и вовремя заметить признаки нервной анорексии (или булимии), как быть с диагнозом "детское ожирение", и почему тревожные бабушки, реклама и вендинговые аппараты ломают регулятор голода.

2023-06-28T12:00

2023-06-28T12:00

2023-06-28T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания Расстройства пищевого поведения стремительно молодеют, и в большинстве случаев дебют заболевания случается уже в подростковом возрасте. Как не надо вести себя родителям и вовремя заметить признаки нервной анорексии (или булимии), что делать с диагнозом "детское ожирение", и почему тревожные бабушки, реклама и вендинговые аппараты ломают детям регулятор голода. audio/mpeg

"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания Расстройства пищевого поведения стремительно молодеют, и в большинстве случаев дебют заболевания случается уже в подростковом возрасте. Как не надо вести себя родителям и вовремя заметить признаки нервной анорексии (или булимии), что делать с диагнозом "детское ожирение", и почему тревожные бабушки, реклама и вендинговые аппараты ломают детям регулятор голода. audio/mpeg

Может ли анорексия случиться у четырехлетнего ребенка и как расстройства пищевого поведения влияют на смертность подростков - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1:30 "Анорексия дебютировала в четыре года"3:00 как детям ломают регулятор голода5:50 посылаем бабушек к психотерапевту7:00 причины смертности подростков8:20 почему ожирение – не РПП10:00 что делать с диагнозом "ожирение" у детей11:36 как связано СДВГ и переедание13:30 "ребенок знает – сколько есть"17:42 эволюция за фаст-фуд20:00 едим белок перед сладким22:04 "тяга к готовке - признак анорексии"22:30 неочевидные знаки булимии24:00 что делать с перееданием у детейСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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