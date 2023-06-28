https://ria.ru/20230628/buryatiya-1880820237.html

В Бурятии подтопило участок региональной дороги из-за обильных дождей

В Бурятии подтопило участок региональной дороги из-за обильных дождей - РИА Новости, 28.06.2023

В Бурятии подтопило участок региональной дороги из-за обильных дождей

Участок региональной дороги вблизи села Алла в Бурятии подтоплен из-за обильных дождей, сообщила в среду пресс-служба Минтранса республики. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:52

2023-06-28T07:52

2023-06-28T07:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 28 июн – РИА Новости. Участок региональной дороги вблизи села Алла в Бурятии подтоплен из-за обильных дождей, сообщила в среду пресс-служба Минтранса республики. "Накануне, 27 июня, из-за обильных осадков подтопило участок дороги "Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян" на 455 километре вблизи села Алла. Протяженность подтопленного участка - 100 метров, уровень воды - примерно 60 сантиметров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время на месте дежурит техника для буксировки транспорта, однако Бурятрегионавтодор рекомендует временно воздержаться от поездок в ту сторону. Отмечается, что после схода воды будут проведены мероприятия по восстановлению дорожного полотна и планировке проезжей части. Ранее МЧС Бурятии предупредило об ухудшении погоды - сильных дождях и грозах по северной половине республики. 28 июня, по информации Бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике сохранится дождливая погода.

https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия