https://ria.ru/20230628/bolgariya-1880923197.html

Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев

Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев - РИА Новости, 28.06.2023

Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев

Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению на территории страны украинских беженцев до конца сентября, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:27

2023-06-28T15:27

2023-06-28T15:27

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению на территории страны украинских беженцев до конца сентября, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на пресс-службу правительства. По сообщению издания, которое ссылается на правительственный портал Болгарии, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года в Болгарию приехали более 1,4 миллиона украинцев. "Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению людей, которым была предоставлена временная защита … до конца сентября 2023 года", - говорится в сообщении. По данным издания, владельцы отелей продолжат получать финансовую поддержку от государства из расчета 15 левов (около 8 долларов США) в день на одного человека, имеющего статус временной защиты. По сообщению газеты, министерству труда и социальной политики и министерству образования поручено в месячный срок разработать конкретные предложения по интеграции беженцев, которые будут включены в новую программу. В понедельник совет министров Болгарии также принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Отмечалось, что он соизмерим по объему с помощью из первого пакета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html

https://ria.ru/20230621/bezhentsy-1879689049.html

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в мире, болгария, сергей лавров, нато, дмитрий песков, россия, украина