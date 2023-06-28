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Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев - РИА Новости, 28.06.2023
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15:27 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/bolgariya-1880923197.html
Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев
Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев - РИА Новости, 28.06.2023
Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев
Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению на территории страны украинских беженцев до конца сентября, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:27
2023-06-28T15:27
в мире
болгария
сергей лавров
нато
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению на территории страны украинских беженцев до конца сентября, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на пресс-службу правительства. По сообщению издания, которое ссылается на правительственный портал Болгарии, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года в Болгарию приехали более 1,4 миллиона украинцев. "Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению людей, которым была предоставлена временная защита … до конца сентября 2023 года", - говорится в сообщении. По данным издания, владельцы отелей продолжат получать финансовую поддержку от государства из расчета 15 левов (около 8 долларов США) в день на одного человека, имеющего статус временной защиты. По сообщению газеты, министерству труда и социальной политики и министерству образования поручено в месячный срок разработать конкретные предложения по интеграции беженцев, которые будут включены в новую программу. В понедельник совет министров Болгарии также принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Отмечалось, что он соизмерим по объему с помощью из первого пакета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, болгария, сергей лавров, нато, дмитрий песков, россия, украина
В мире, Болгария, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев

Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев до сентября

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению на территории страны украинских беженцев до конца сентября, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на пресс-службу правительства.
По сообщению издания, которое ссылается на правительственный портал Болгарии, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года в Болгарию приехали более 1,4 миллиона украинцев.
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"Правительство Болгарии продлило программу государственной поддержки по размещению людей, которым была предоставлена временная защита … до конца сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным издания, владельцы отелей продолжат получать финансовую поддержку от государства из расчета 15 левов (около 8 долларов США) в день на одного человека, имеющего статус временной защиты.
По сообщению газеты, министерству труда и социальной политики и министерству образования поручено в месячный срок разработать конкретные предложения по интеграции беженцев, которые будут включены в новую программу.
В понедельник совет министров Болгарии также принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Отмечалось, что он соизмерим по объему с помощью из первого пакета.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреБолгарияСергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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