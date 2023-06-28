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Биография Сергея Бодрова

Биография Сергея Бодрова - РИА Новости, 28.06.2023

Биография Сергея Бодрова

Российский кинорежиссер и сценарист Сергей Владимирович Бодров родился 28 июня 1948 года в Хабаровске. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T02:20

2023-06-28T02:20

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Российский кинорежиссер и сценарист Сергей Владимирович Бодров родился 28 июня 1948 года в Хабаровске.Учился в Московском энергетическом институте, в 1974 году окончил заочное отделение сценарного факультета Всероссийского государственного института (ныне университет) кинематографии имени С.А. Герасимова (мастерская Киры Парамоновой и Натальи Фокиной).Работал корреспондентом журнала "Крокодил", писал сюжеты в сатирический киножурнал "Фитиль", юмористические рассказы в "Литературную газету". Является автором нескольких сборников рассказов и фельетонов – "Охота на бизонов" (1975), "Нервная история" (1978), "Автопортрет в коридоре" (1981). Во Франции издана его книга "Свобода = рай". В 1978 году дебютировал как сценарист в фильме Владимира Рогового "Баламут". Всего по сценариям Сергея Бодрова снято более тридцати фильмов, среди которых: "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Француз" (1988), "Восток – Запад" (1999), "Сестры" (2001), "Шиза" (2004), "Баксы" (2008), "Дочь Якудзы" (2010), "Калашников" (2020), "Сердце Пармы" (2022) и другие. В середине 1980-х годов состоялся режиссерский дебют Сергея Бодрова с комедийной мелодрамой "Сладкий сок внутри травы" (1984). Эта картина, как и большинство последующих работ режиссера, получила высокие отзывы кинокритиков.В качестве режиссера снял такие картины как "Непрофессионалы" (1985), "СЭР" (1989), "Белый король, красная королева" (1992), "Я хотела увидеть ангелов" (1992) "Кавказский пленник" (1996), "Медвежий поцелуй" (2002), "Кочевник" (2005), "Монгол" (2007), "Седьмой сын" (2014), "Дышите свободно" (2022) и др. Член Союза кинематографистов РФ. Лауреат Государственной премии РФ 1997 года в области киноискусства. Удостоен кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая сценарная работа" ("Кавказский пленник", 1997), в номинации "Лучшая режиссерская работа" ("Монгол", 2008), специального приза "За вклад в российский и международный кинематограф" на 27-м кинофестивале "Кинотавр" (2016). Картины Сергея Бодрова "Кавказский пленник" и "Монгол" в 1996 и 2007 годах выдвигались на соискание американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (от России и Казахстана).С 1990-х годов живет в США. Сын – актер и кинорежиссер Сергей Бодров-младший (1971-2002), пропал без вести в Кармадонском ущелье в Северной Осетии во время съемок фильма с рабочим названием "Связной". Внучка Ольга Бодрова (1998) – актриса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ника, литературная газета, россия, сергей бодров, бодров сергей (старший)